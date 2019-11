Perfektion bis in die Fingerspitzen: Auf Genauigkeit und Körperbeherrschung kommt es an. © Foto: Sergej Scheibe

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Wozu braucht die Trainerin ein Hackebeil? Warum darf Resi am Ende nicht mehr fliegen und und womit startet garantiert jedes Training? Antworten auf diese Fragen zur Standard-Formation des Tanzclubs Bernau wurden am Dienstagabend in der Bernauer Stadthalle beantwortet. Der Club hatte Interessierte eingeladen, beim Abschlusstraining dabei zu sein, bevor es am Sonnabend für die Formation zur Deutschen Meisterschaft nach Hamburg geht, mit der traditionell die Saison in der 1. Bundesliga eingeleitet wird.

Bernau ist Tanzsport-Stadt

Bernau hat sich inzwischen einen Namen gemacht in der Tanzsport-Szene, denn der Club aus der Hussitenstadt hat sich im vergangenen Jahr mit seiner neuen Choreografie und der mitreißenden Musik des verstorbenen DJ Avicii im Feld der besten Formationen Deutschlands gut behauptet. Die Bernauer wurden Fünfte und konnten sich damit den Klassenerhalt in der Bundesliga sichern.

In diesem Jahr treten die Bernauer noch einmal mit der Choreographie aus dem vergangenen Saison an, haben diese weiter verbessert und an den letzten Dingen gefeilt. Etwas abgeändert ist die Formation am Schluss. Tänzerin Resi lässt sich nicht mehr vom Stand auf den Schultern in die Arme der Männer fallen, sondern macht zum Abschluss einen Spagat. "Die Figur sah von der Seite spektakulär aus, von vorne aber nicht so, deshalb habe ich sie geändert", verrät Melanie Ahl-Jende.

Mannschaft ist gewachsen

"Besonders freuen wir uns darüber, dass unser Team gewachsen ist", sagte der erste Vorsitzende des Vereins, Bodo Baumbach vor den Zuschauern in der Stadthalle. "Früher hatten wir oft Probleme, überhaupt acht Paare zusammen zu bekommen", erinnert der Club-Vorsitzende an Zeiten, in denen die Bernauer nur mit sechs Paaren tanzten. Das ist zwar erlaubt, aber für viele Bilder einer Choreographie nicht besonders vorteilhaft. Mittlerweile sind neben den acht Hauptpaaren auch noch mehrere Ersatztänzer an Bord, damit erkrankte oder verletzte Tänzer kompensiert werden können.

Geprobt wird dreimal pro Woche in Bernau und Dallgow. Für viele ein ganz schöner Kraftakt. Vor allem, weil es auch Tänzer gibt, die eine weite Anreise, zum Beispiel aus Hamburg haben. "Deshalb beginnt bei uns auch jedes Training unter Garantie mit Verspätung", berichtete Trainerin Melanie Ahl-Jende. In der Stadthalle gab sie Einblicke in den Trainingsalltag. Die Männer mussten hier ohne Damen ihre Reihe vortanzen. Immer in der Hand der Trainerin: ein Hackebeil aus Gummi. "Das fliegt, wenn was schief läuft", verrät sie dem erstaunten Publikum.

Alles strahlt

Das konnte sich aber im Anschluss davon überzeugen, dass nicht mehr viel schief läuft. Die Formation glänzte bei der Performance mit Synchronität, schwungvoller Ausführung und vor allem einer Ausstrahlung, bei der man merkte: Hier haben alle Spaß an der Sache.