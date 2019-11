Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Aldi reißt ab und baut neu. Die Angermünder Stadtverordneten haben mit knapper Mehrheit grünes Licht für die geplante Erweiterung des Angermünder Aldimarktes in der Schwedter Straße gegeben. Das Handelsunternehmen Aldi Nord modernisiert Schritt für Schritt alle seine in die Jahre gekommenen Märkte und macht nun auch für den Angermünder Standort große Pläne. Das alte Gebäude aus dem Jahre 1993 war einer der ersten Discounter nach der Wende in Angermünde und entspreche nun nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen, weder in Sachen Kundenfreundlichkeit und Konkurrenzfähigkeit noch in der Bausubstanz und Energieeffizienz, argumentieren die Unternehmensvertreter. Aldi Nord will das alte Gebäude komplett abreißen und neu bauen. Am Grundstück Schwedter Straße will man festhalten, auch wenn die Stadtverwaltung damit nicht glücklich ist und einen Standortwechsel in die bisher unterversorgte Weststadt mit Anbindung an die B 198 favorisiert. Die Randlage in der Schwedter Straße sei fußläufig für einen Großteil der Bevölkerung schlecht zu erreichen, was stärkeren Autoverkehr mit sich bringe, so die Verwaltung. Zudem sichere dort der Lidl-Markt die Nahversorgung ab.

Aldi Nord will jedoch vom bisherigen Standort nicht weichen, zumal man hier Grundstückseigentümer sei. Mit dem Neubau soll sich die Parksituation und der Lieferverkehr entspannen. Dafür ist geplant, das neue Gebäude nach hinten zu versetzen, um den Parkraum im vorderen Grundstücksbereich erweitern zu können. Zudem sollen breitere Stellplätze das Ein- und Aussteigen erleichtern. An der Bundesstraße B 2 soll eine Ausfahrt nur für den Lieferverkehr geschaffen und zusätzlich ein Radweg gebaut werden. Das Gebäude wird nach neuem Filialkonzept im modernen Design gebaut, wie er schon in vielen Orten zu sehen ist. Derzeit baut Aldi in Prenzlau neu. Der Markt, so erläutern die Unternehmensvertreter, soll nachhaltig gebaut, klimafreundlich mit Solarstrom versorgt werden und den Kunden durch Tageslicht und breitere Gänge mehr Komfort bieten. Auch Kundentoiletten und ein Babywickelraum sind vorgesehen. Die Verkaufsfläche soll von derzeit rund 744 Quadratmeter auf maximal 1200 Quadratmeter erweitert werden.

Überangebot an Lebensmitteln

Die Stadt sieht diese Erweiterung kritisch, da laut kürzlich beschlossenem Einzelhandelskonzept das Nahversorgungsangebot mit Nahrungs- und Genussmitteln in Angermünde schon jetzt mit derzeit insgesamt 8000 Quadratmetern überproportional vertreten ist. Allerdings will Aldi zwar die Verkaufsfläche, nicht jedoch das Warensortiment erweitern, sondern den gewonnenen Raum für eine attraktivere Warenpräsentation vor allem für den Frischemarkt nutzen.

Mit der Zustimmung der SVV zur Erweiterung kann Aldi Nord einen Bebauungsplan aufstellen, der dann noch einmal öffentlich ausgelegt und diskutiert wird.