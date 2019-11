Steffen Möbis

Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt Trotz einiger, wie sich herausstellte unbegründeter Minuten des Bangens siegten auch beim 9. Seniorenpokal für Landesauswahlmannschaften Turnerinnen des Märkischen Turnerbundes. Das Quartett der AK 55 stand ganz oben auf dem Podest.

In jeder der bisherigen Auflagen konnten Ursula Willwohl und Cordula Kussnik vom TuS Frankfurt sowie Petra Wallschläger und Heike Malinowski von der BSG Stahl Eisenhüttenstadt den Bundespokal ihrer jeweiligen Altersklasse gewinnen. Die Auswahl des Märkischen Turnerbundes hatte nach dem Dreikampf an Boden, Barren und Bank über drei Punkte Vorsprung auf die ärgsten Verfolger aus Thüringen. Die Spannung war diesmal um so größer, da es keine Streichwerte mehr gab. Damit mussten die vier Seniorenturnerinnen alle Übungen fehlerfrei präsentieren.

Trotz hoher Schwierigkeiten bewerteten die Kampfrichter jeden Fehler rigoros. Zum Glück zeigten alle Frauen ihre Übungen perfekt vor und konnten ihre Vormachtstellung in der AK 55 demonstrieren. "Das war der neunte Sieg in Folge. Im nächsten Jahr wollen wir vier noch einmal gewinnen und dann abtreten", kündigte Ursula Willwohl an.

Drei weitere Mannschaften

In der AK 55 stellten die Brandenburger mit Ute Fischer, Andrea Szögedi und Judith Schäfer noch ein zweites Team, das außer Konkurrenz starten musste. Es präsentierte sich ebenfalls sehr gut und wäre Fünfter geworden.

Die Brandenburger Frauen der AK 40 sowie die Herren AK 45 schlugen sich mit einer Rumpfmannschaft wacker. Bei ihnen hatte es kurzfristig viele Ausfälle gegeben, sodass jeweils nicht mehr als Platz 8 erreicht werden konnte.