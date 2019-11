MOZ

Erkner (MOZ) Die traditionellen Gerhart-Hauptmann-Tage starten in diesem Jahr ihr umfangreiches Programm am Freitag um 18 Uhr mit dem Konzert "Willst du dein Herz mir schenken" in der Genezarethkirche. Mezzosopran Dörthe Haring singt und Arne Zauber spielt Knopfakkordeon. Am Sonntag, 11 Uhr, kommt Bernd Stempel, Schauspieler vom Deutschen Theater, mit Balladen im Gepäck zur Matinee "Das Hexenlied" ins Gerhart-Hauptmann-Museum. Am Dienstag, 12. November um 19 Uhr, hält Frank Piontek im Hauptmann-Museum einen Vortrag über "Gerhart Hauptmann und Johann Joachim Winckelmann". Am Mittwoch, 13. November, 18 Uhr, lädt Dorit Herden unter dem Motto "…ein wirklicher Hauptmann der schwarzen Realistenbande…" zur Sonderführung ins Gerhart-Hauptmann-Museum.

Viele weitere Veranstaltungen folgen. Indes bereiten sich Schüler des Bechstein-Gymnasiums noch auf ihr Literarisches Programm "Fasching" vor. Es wird den Abschluss der Veranstaltungsserie am 26. November bilden.

Infos:www.gerhart-hauptmann.de