MOZ

Fürstenwalde (MOZ) "Spielmöglichkeiten wären gut", sagt Lisa Richter. Die 31-Jährige geht oft an der Brache vorbei, die die Stadt in Anlehnung an den Park "Kleine Freizeit" gestalten will. Mehr Lampen wünscht sich die junge Frau auch: "Ich gehe immer mit ungutem Gefühl durch den Park."

2018 beschlossen die Stadtverordneten, dass der Nordpark um die 4800 Quadratmeter große Brache erweitert wird. Ein Aufenthaltsort mit Tischtennisplatte, drei Spielpunkte und Wege sind vorgesehen. Inklusive Planung und Bodenaustausch koste das 540 000 Euro, informierte Fachgruppenleiterin Marion Nötzel Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss. Dafür gebe es Fördermittel. Die nächste Planungsphase sei beauftragt, im "Rohhaushalt" 2020 stehen 22 000 Euro. Thomas Fischer (BFZ) wünschte sich eine Prioritätenliste von der Verwaltung, um beurteilen zu können, welche Projekte nötig sind. Fachbereichsleiter Christfried Tschepe warb für den Park, unter anderem weil es die einzige öffentliche Grünanlage in einem Gebiet mit gut 10 000 Einwohnern ist. Am Ende empfahl der Ausschuss die Weiterplanung, Fischer stimmte nicht mit ab.