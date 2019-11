Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ums Laubharken allein sei es nie gegangen. Darin sind sich die Lions und die Rotarier einig. Seit mehr als 20 Jahren unterstützen sie die Aktion "Bock auf Zoo" tatkräftig. Sind Mitveranstalter. Auch für die Auflage am 9. November.

Aus der Taufe gehoben wurde das kollektive Laubsammeln im Tierpark 1998, zu einer Zeit also, als Eberswalde geprägt war von hoher Arbeitslosigkeit, von Betriebsschließungen, von Stellenabbau, von Azubiplatzsuche, von massiver Abwanderung, von zum Teil Null-Bock-Stimmung. Damals initiierten Zoo-Chef Bernd Hensch, Polizeipräsidentin Uta Leichsenring und Friedhelm Bo-ginski, seinerzeit Direktor der Realschule, den Arbeitseinsatz. Und zwar bewusst als Begegnung von Jung und Alt, von Jugendlichen sowie Politikern und Unternehmern. "Das Gespräch, das stand von Anfang an im Mittelpunkt", so Peter Branding vom Eberswalder Lions Club sowie Jörg Thiem vom Rotary Club Eberswalde.

Bekenntnis zum Tierpark

Kommunikation nicht als Frontalunterricht, sondern ganz zwang-los. "Und das funktioniert erfahrungsgemäß am besten bei der Arbeit sowie beim Essen", erklärt Dr. Angelika Grimmberger von den Lions. Die Akteure erinnern sich an viele Gespräche mit Schülern. Und an Initiativen, die sich wiederum aus "Bock auf Zoo" entwickelt haben. "Wir haben beispielsweise im Nachgang Unternehmen, Betriebe an den Schulen vorgestellt", so Frank Gesch. Dabei ging es vor allem darum, über Berufsbilder zu informieren. Häufig, so die Erfahrung der Unternehmer bzw. der Club-Mitglieder, hätten Schüler keine oder klischeehafte Vorstellungen von der Arbeitswelt sowie von Berufen.

Gleichzeitig geht es natürlich auch immer um den Zoo. Um die Beziehung der Eberswalder zu ihrem Tierpark. "Wir verstehen unseren Einsatz ganz klar auch als Bekenntnis zur Stadt und zum Zoo", bekräftigen die Präsidenten Werner Marchwat und Georg von Wühlisch. Heute sei der Tierpark eine anerkannte Einrichtung, an der niemand rüttele. Dies war in den 1990er-Jahren durchaus anders. Kurz nach der Wende mussten Bernd Hensch und sein Team sogar um den Fortbestand fürchten. Und kämpfen.

Auch bei Regen nie ausgefallen

In den gut 20 Jahren habe man von strahlendem Sonnenschein bis zu Dauerregen, von angenehmer Wärme bis zu frostigen Temperaturen eigentlich alles erlebt. "Und trotzdem ist der Herbstputz nie ausgefallen", versichert Peter Branding, von Anfang an dabei. Im Übrigen seien die Arbeiten von jedermann und -frau zu stemmen, erklärt Dr. Grimmberger. Was sich in der Altersstruktur widerspiegele. Von drei oder vier Jahren bis jenseits der 70 sei so ziemlich alles vertreten.

Natürlich sei es in all den Jahren trotz akribischer Vorbereitung auch mal zu einer Panne gekommen. Die Mitglieder des Lions- und Rotary-Clubs erinnern sich an eine Havarie, als beim Einsatz, beim Ausheben eines Grabens, voller Elan ein Stromkabel durchtrennt wurde. Aber auch an nette Episoden, wie einen Heiratsantrag 2016 in der Pinguinanlage oder eine echte Schmonzette, als Bürgermeister, Landrat und Co. im Affenkäfig saßen.

"Bock auf Zoo" bringe Menschen, bringe Generationen zusammen. Selbst die Mitglieder des inzwischen aufgelösten Mücke-Chores machen jedes Jahr mit, kümmern sich um den Bereich des Sängerdenkmals. Dies sei eine Veranstaltung mit echtem Erlebnischarakter. Die jüngsten Teilnehmer etwa könnten Knüppelkuchen backen. Und längst unterstützen auch die Juniorchefs, vielfach hat es Unternehmensübergaben gegeben, die Veranstaltung. Das Engagement werde also weitergetragen.

Nicht zuletzt sehen die Mitglieder des Clubs zwischen Laubsammeln und einem Schlag aus der Gulaschkanone die Möglichkeit, die Lions und die Rotarier bekannt zu machen. "Wir sind keine elitären Vereine", so die Präsidenten unisono. Leitmotiv der Lions sei "We serve" (wir dienen). Bei den Rotariern klingt dies ganz ähnlich, da ist von der "Dienstbereitschaft im täglichen Leben" die Rede.

Treff zum 22. Bock auf Zoo: Sonnabend, 9 Uhr, am Eingang zum Tierpark; mit Kinderbetreuung