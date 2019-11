Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Eisenhüttenstadt wird es keine allgemeine Leinenpflicht für Hunde geben. Eine entsprechende Bitte eines Eisenhüttenstädter Bürgers hat jüngst der Ausschuss für Petitionen, Ordnung, Recht und Sicherheit abgelehnt. Ein Grund für die Ablehnung sei gewesen, dass die Verhältnismäßigkeit für solch einen Schritt nicht gewahrt sei, sagte Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice. So habe es in diesem Jahr vier bekannte Vorfälle mit Hunden gegeben, erklärte die Fachbereichsleiterin. Allerdings waren das alles Vorfälle, wo Hunde andere Hunde angegriffen haben, unter anderem in einem Treppenhaus, wo jetzt schon Anleinpflicht gilt. In einem anderen Fall war ein Hund von einem umzäunten Gelände ausgebüxt.

Aus Sicht der Stadt spricht gegen eine allgemeine Anleinpflicht im gesamten Stadtgebiet auch, dass ebenfalls im Stadtgebiet Auslaufflächen für Hunde eingerichtet werden müssten. Martina Harz schätzt ein, dass da eine Fläche nicht ausreichen würde, sondern mindestens drei oder vier vorgehalten werden müssten, wo Hunde frei laufen könnten. "Das wäre mit erheblichen Kosten verbunden", so Martina Harz. So müssten die Flächen eingezäunt und auch immer wieder gesäubert werden. Im Ausschuss wurde auch darauf hingewiesen, dass es schwierig werden könnte, eine allgemeine Anleinpflicht zu kontrollieren. Dafür gebe es im Ordnungsamt der Stadt nicht ausreichend Personal.