Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Zuletzt haben nach Aussagen betroffener Anwohner am vorigen Wochenende 20 bis 30 Jugendliche auf dem Spielplatz über die Stränge geschlagen. Vor allem in der Nacht zum Sonntag ist der Treffpunkt erneut als Diskothek unter freiem Himmel missbraucht worden, bei der überdies keine Sperrstunde eingehalten wurde. In der Einwohnerversammlung für Finow, die am Mittwochabend 50 Interessierte in die Aula des Gymnasiums gelockt hatte, berichteten in der Nähe Wohnende davon, dass noch in den Mittagsstunden am Tag danach an und in der Jugendhütte leere Schnapsflaschen und Zigarettenstummel herumgelegen hätten. "Es war wieder einmal die Hölle", fasste ein Finower zusammen.

Davor habe in der Nacht zu Halloween auf dem Spielplatz eine rücksichtslose Partystimmung geherrscht, hieß es weiter.

"Das Beste wäre es, wenn die Jugend von ihrem jetzigen Standort verschwindet", betonte Dagmar Liebschwager, die in der benachbarten Schulstraße zu Hause ist. Es gehe ja nicht nur um die Befindlichkeiten der Anrainer. Mindestens genauso schlimm sei, dass die Grundschüler jeden Morgen haufenweise Unrat zu Gesicht bekämen. Der einst so familienfreundliche Park verkomme immer mehr zu einer Kloake.

Der Konflikt um die Jugendhütte, das war in der Einwohnerversammlung unverkennbar, wird auch im Eberswalder Rathaus kontrovers diskutiert. "Wenn es nach mir ginge, würde ich den Treffpunkt abbauen lassen", gab Bürgermeister Friedhelm Boginski zu, der in Finow wohnt. Aber Jan König, der in der Stadtverwaltung für Bildung und Soziales zuständige Dezernent, sei da noch kompromissbereiter.

Der Angesprochene betonte, dass er beide Seiten verstehe: Die Anwohner würden mit Fug und Recht darauf pochen, dass auf dem Spielplatz Ordnung herrsche und Sicherheit gewährleistet sei. Die Jugendlichen würden um ihren geliebten Treffpunkt bangen. Im Ergebnis der jüngsten Aussprache zwischen Vertretern beider Parteien seien in einem ersten Schritt bereits die Seitenwände abmontiert worden. Dies solle im wahrsten Sinne des Wortes für mehr Transparenz sorgen.

Jetzt kommt die Politik zum Zug

Bislang hätten die Jugendlichen ihre im Gespräch gegebenen Zusagen nicht eingehalten. Sie wären zwar die Verpflichtung eingegangen, die Krawallmacher zu disziplinieren, bekämen dies jedoch nicht auf die Reihe. Über den weiteren Werdegang soll jetzt intensiv mit der Stadtpolitik beraten werden. "Die nächste Gelegenheit dazu besteht am 14. Januar ab 18.15 Uhr, wenn im Bürgerbildungszentrum der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport berät", kündigte Jan König an. Die Sitzung beginne mit einer Einwohnerfragestunde.

Die Anwohner haben auch Lob verteilt. Ordnungsamt und Bauhof würden sich oft auf dem Spielplatz sehen lassen. Die Ersten, um mit den Jugendlichen zu reden. Die Zweiten, um das Areal vom Unrat zu befreien.

Mehrfach wurde betont, dass die Probleme an und mit dem Treffpunkt von einigen wenigen Jugendlichen verursacht würden.