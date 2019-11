Thomas Berger

Buckow (Freier Autor) Wie weiter mit dem Objekt Berliner Straße 40, nachdem die Kita nun von dort zum neuen Standort umgesiedelt ist? Mit dieser Frage beschäftigten sich derzeit die kommunalen Gremien, und die bisher umfangreichste Runde dazu gab es Dienstagabend im Sozialausschuss. Die Mieter aus dem Wohnblock und viele andere unmittelbar Betroffene oder Interessierte waren erschienen, mehr als 20 Besucher der offiziellen Ausschusssitzung. Alle fanden mit ihren Wünschen, Forderungen und Ideen erst einmal Gehör, und es gibt zumindest aus diesem Fachgremium ein ganz klares Stimmungsbild, das Ausschussvorsitzende Carolin Schönwald (Linke-Zukunft-Dialog) nächste Woche vor den Stadtverordneten präsentieren wird.

Empfohlen wird, jegliche Verkaufsabsichten zumindest so lange zurückzustellen, bis für bestimmte derzeitige Nutzungen auf dem Gelände Ersatz gefunden ist oder generell ein Konzept erarbeitet wurde. An Bereitschaft, sich dabei einzubringen, mangelt es nicht. Betont wurde zudem von beinahe allen Rednern die soziale Verantwortung der Stadt hinsichtlich Schutz von Mieterinteressen, Wohnungsangebot auch für Bürger mit kleinem Einkommen und Maßnahmen in Zusammenhang mit dem fortschreitenden demografischen Wandel.

So kam die Idee Betreutes Wohnen zur Sprache. Im Gegenzug könnte man die Freifläche vorn an der Straße zur Bebauung für junge Familien freigeben. Etliche Vorschläge betrafen übereinstimmend die Intention, das ehemalige Kita-Gebäude zu einer Art Kreativhaus umgestalten zu wollen mit Nutzung durch Vereine und/oder Kunstschaffende.

Ähnlich vielgestaltig sind die ersten Gedankengänge hinsichtlich des Saals, in dem jetzt auch die Ausschusssitzung stattfand. Nicht nur für die Jugendherberge auf der anderen Straßenseite sei er unverzichtbar, um dort Orchestern, Chören und anderen Gruppen eine Probenstätte bieten zu können. Auch der Kneipp- und Heimatverein, betonte Vorsitzender Thomas Jahncke, nutze den Saal für seine Treffen ausgiebig. Nicht zuletzt, merkten andere Redner an, könne die einzige Räumlichkeit dieser Größe, die Buckow als Stadt habe, zu verbleibenden freien Terminen mal für private Feiern vermietet werden.

In einer emotionalen Wortmeldung erinnerte Ausschussmitglied Melitta Schubert (Linke-Zukunft-Dialog) eingangs daran, mit welchem Einsatz es damals in der frühen Nachwendezeit gelungen war, diese Immobilie zum symbolischen Preis für die Stadt zu retten. Gemeinsam schämen müsse sich die Kommunalpolitik allerdings, dass man alles 30 Jahre über so auf Verschleiß gefahren habe. "Alle Reparaturen, die gemacht werden, sind nur Flickschusterei", bestätigte auch Renate Adlung, die bereits seit 1986 in dem Wohnblock lebt.

Auch Rat von Experten

Ronny Kühn vom Aufsichtsrat der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft (SWG), als einer der Experten geladen, sieht drei separate Themenfelder: Die Eigentumsfrage, alle Fragen rund um die Mietwohnungen und die Debatte um den Saal und generell öffentlichen Raum. Aus Strausberger Erfahrungen könne er aber nur abraten, solch ein Objekt voreilig zu veräußern. Vorstellbar sei beispielsweise eine sogenannte Konzeptausschreibung. Auch ein bei den Ideen angesprochenes Genossenschaftsmodell sei machbar, wenngleich nicht ganz einfach in der praktischen Umsetzung. Grit Körmer, Regionalmanagerin der LAG Märkische Seen, sieht bei Buckow bereits einen bisher generellen Mangel an einem Konzept zur Stadtentwicklung. Die vielen Einzelideen müssten irgendwie einem roten Faden angegliedert werden. Um einen solchen Beratungsprozess zu bewerkstelligen, seien aber sogar Fördermittel verfügbar.