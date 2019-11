Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Noch läuft die Testphase, in der sich die Mitarbeiter der Radsatzwerkstatt mit der hochmodernen Technik vertraut machen. Wenn die bei Munk + Schmitz in Köln speziell für Eberswalde gefertigte Anlage eingefahren ist, wird sie es schaffen, innerhalb einer Stunde vier Radsätze, bestehend aus einer Welle mit zwei Rädern, vom alten Lack und vom Rost zu befreien. "Bis zum Ausliefern haben wir zehn Monate gebraucht", sagte Rudolf Baldus, Geschäftsführer der Herstellerfirma, bei der Übergabefeier in der Werkhalle. Der Aufbau im Werk Eberswalde sei in vier Wochen über die Bühne gegangen.

"Für uns bringt die neue Anlage vor allem eine enorme logistische Erleichterung mit sich", betonte Geschäftsführer Heiko Prötzsch, der das Werk Eberswalde leitet. Seit die Schienenfahrzeugbau Wittenberge GmbH zum Januar 2018 das ehemalige Bahnwerk übernommen habe, seien die Radsätze fürs Aufbereiten an das andere Ende des Betriebes gebracht worden. "Dort haben wir die Anlage mitgenutzt, in der sonst komplette Waggons erneuert werden", sagte Heiko Prötzsch. Dieser Transportaufwand falle jetzt weg. Das spare Zeit. Und schaffe zusätzliche Kapazitäten für die Waggoninstandsetzung, die ihre Technik endlich nicht mehr mit der Radsatzwerkstatt teilen müsse.

Die Radsatzinstandsetzung sei das Brot-und-Butter-Geschäft im Werk Eberswalde, das überdies zum Beispiel Waggons warte, reinige und repariere, erklärte der Geschäftsführer. Aktuell würden der Standort in der Barnimer Kreisstadt wieder 142 Mitarbeiter zählen, am Tag der Übernahme seien es 74 gewesen. "Unser Ziel ist es, relativ bald nahe an die 200-Mitarbeiter-Marke zu kommen", kündigte Heiko Prötzsch an. Es sei aktuell aber noch nicht möglich, die Zeitspanne weiter einzugrenzen. Entscheidend sei, wie sich die Auftragslage entwickele. "Die Bücher für dieses Jahr sind rappelvoll – und die Akquise für 2020 sei längst schon vielversprechend angelaufen.

Die 500 000-Euro-Investition werde das Werk Eberswalde weiter stärken, urteilte der Werkleiter. Dass die Gesellschafter das Geld bereitgestellt hätten, sei ein wunderbares Zeichen. Denn es mache deutlich, dass sie an die Zukunft des Standortes glauben. Die Schienenfahrzeugbau Wittenberge GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der der Deutschen Eisenbahn Service AG.

Weitere Anschaffung geplant

Noch in diesem Jahr soll obendrein für das Werk Eberswalde ein neues Eigenspannungsprüfgerät erworben werden, das zwischen 80 000 und 90 000 Euro kostet. Das Teil ist dafür da, Strom durch für die Instandsetzung vorgesehenen Radsätze zu senden. Durch die veränderte Leitfähigkeit lassen sich winzige Risse im Stahl entdecken, die dem Auge entgehen würden.

Die Stadt Eberswalde wurde bei der Einweihungsfeier für die Radsatzstrahlanlage durch den Dezernenten Jan König vertreten, der dem Werk Eberswalde der Schienenfahrzeugbau Wittenberge GmbH bescheinigte, "eine wirklich beeindruckende Erfolgsgeschichte zu schreiben".

Diesen Eindruck teilte zum Beispiel Heiko Pechstädt, der bereits seit 2001 am Standort arbeitet. "Es macht endlich wieder Spaß, zum Schichtbeginn durchs Werktor zu laufen", sagte er.

Auch seiner Kollegin Birgit Keil, die vor 35 Jahren im Betrieb angefangen hatte, sind der Ausstieg der Deutschen Bahn und die Insolvenz ihres ersten Nachfolgers noch gegenwärtig. "Wir haben schlimme Zeiten durchgemacht", blickte sie zurück.