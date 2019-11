Crhsitian Heinig

Bernau (MOZ) Die DB-Führungsspitze kam so, wie man zu einer Bahnhofstour der S-Bahn am stilechtesten anreist: mit der S-Bahn nämlich. Pünktlich, um 16 Uhr, trafen sie gestern mit der S2 in Bernau ein: Peter Buchner, der Geschäftsführer der S-Bahn-Berlin, und Alexander Kaczmarek, der Konzernbeauftragte der Deutschen Bahn für die Hauptstadt. Dazu eine große Riege weiterer Verantwortlicher. Und kaum da, ging der Austausch mit den Fahrgästen auch schon los. Besonders viele Anregungen, was besser laufen könnte, hatte dabei Wiebke Müller-Muñoz im Gepäck. "Ich wünsche mir eine 10-Minuten-Taktung – und ich wünsche mir einen S-Bahn-Anschluss bis Rüdnitz", sagte die Uni-Dozentin aus Danewitz, die seit elf Jahren täglich nach Berlin pendelt.

S-Bahn-Anschluss in Rüdnitz?

Beide Wünsche bekamen die Bahn-Chefs am Mittwochabend in den zwei Stunden, die sie auf dem Bahnsteig standen, häufiger zu hören. Und wegen dieser Anregungen waren sie ja auch gekommen. "Wir gehen im Rahmen unserer Qualitätsoffensive auf Bahnhofstour, um mit den Fahrgästen persönlich zu sprechen und sie zu informieren", sagte S-Bahn-Chef Buchner. Dass man als Start für die Tour, die es unter dem Slogan "S-Bahn Plus" seit letztem Jahr gibt, ausgerechnet Bernau ausgewählt hat, ist kein Zufall. "Es gab auf der Linie S2 durch Bauarbeiten viele Ausfälle in der Vergangenheit – und die haben sich durch den Schienenersatzverkehr nicht angemessen ersetzen lassen", weiß Buchner, der deshalb auch Verständnis für den Ärger der Fahrgäste hat.

Mit einem S-Bahn-Anschluss in Rüdnitz kann er jedoch nicht dienen. Eine Zehn-Minuten-Taktung aber, die sei angedacht. "Da haben sie uns auf ihrer Seite", versicherte auch Berlins Bahnchef Kaczmarek. Nur bis wann das realisiert werden könne, das sei offen. "Die S2 ist im Süden bei Blankenfelde eingleisig und auch im Norden bei Bernau – das müssen wir erst ändern", betonte Kaczmarek, der zwar kein genaues Jahr nennen wollte. Aber innerhalb der nächsten zehn Jahre wolle man Zweigleisigkeit und Zehn-Minuten-Taktung schaffen.

Was die Pünktlichkeit angeht konnte die S-Bahn sich bereits steigern. Laut eigenen Angaben lag sie bis Ende Oktober bei durchschnittlich 96,1 Prozent – und damit knapp über dem Vorjahreszeitraum. Die Zahlen gelten allerdings nicht für die Linie der S2, sondern fürs gesamte Netz.

Und in Sachen Pünktlichkeit scheint es auf der S2-Linie hier und da noch Verbesserungsbedarf zu geben, wie mehrere Fahrgäste berichteten. "Dass es Ausfälle wegen Bauarbeiten gibt verstehe ich ja, aber was stört, ist, dass die Bahn manchmal mitten auf der Strecke stehen bleibt und man dann nicht weiß, wann es weitergeht. Die Fahrer lassen einen da alleine, wenigstens eine Info wäre gut", findet Hedwig Freitag, die berufsbedingt täglich von Berlin nach Bernau pendelt.

Ob sich daran was ändern wird, ließ sich gestern nicht klären. Dafür informierten die Bahn-Spitzenleute aber darüber, welche Einschränkungen in der jüngsten Zukunft zu erwarten sind. Und da gibt es vor allem für 2020 so einige. Gleich mehrere Brücken müssen ersetzt werden, was zu Ausfällen führen wird, besonders an den Wochenenden. Im kommenden Sommer wird es sogar eine Komplettsperrung geben. Die ist vom 13. Juli bis 17. August geplant, dann wird auf der Strecke zwischen Bernau und Buch kein Zug mehr rollen. Der Grund: Auf einem Abschnitt von gut 7,5 Kilometer müssen neue Gleise und Schienen verlegt werden.

Eine Nachricht, über die sich sicher nicht alle Fahrgäste freuen dürften. Doch auch die Bahn-Manager bekamen gestern Abend noch eine weniger erfreuliche Info mit auf den Nachhauseweg: Am Bahnhof Zepernick war am Abend für längere Zeit die Beleuchtung ausgefallen. Die S2 konnte an dem Bahnhof deshalb für fast anderthalb Stunden nicht halten – und fuhr einfach durch. Immerhin: Binnen kürzester Zeit hatte die Bahn einen Busnotverkehr eingerichtet. Und ab 19 Uhr lief die Beleuchtung auf dem Bahnhof dann erfreulicherweise wieder.