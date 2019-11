OGA

Oranienburg (MOZ) Die Rutschen in der Turm Erlebniscity in Oranienburg sind wieder freigegeben worden. "Die Wassermängel an der Wassertechnik sind behoben", teilte der Turm am Mittwoch via Facebook mit.

Die erst vor wenigen Wochen neu installierten Rutschen, auf denen auch Wettrennen möglich sind, waren am Montag wegen technischer Probleme gesperrt worden. Eine Wasserzuleitung war undicht, weshalb auch der Durchflussmesszähler nicht einwandfrei funktionierte. Die neuen Rutschen selbst wiesen keine Mängel auf.