Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Nach dem Rückzug von SPD-Fraktionschef Mike Bischoff im Potsdamer Landtag gilt der Oranienburger Abgeordnete Björn Lüttmann (Foto) neben SPD-Generalsekretär Erik Stohn als einer der möglichen Nachfolger. Auf Nachfrage dieser Zeitung ließ Lüttmann am Mittwoch aber offen, ob er seinen Hut in den Ring werfen werde. "

"Wir haben abgemacht, die Situation innerhalb der Fraktion in Ruhe zu beraten und in der kommenden Woche eine Entscheidung zu verkünden", sagte er lediglich. Zu möglichen eigenen Ambitionen äußerte er sich nicht. Lüttmann war 2014 erstmals in den Landtag gewählt worden. Nach dem plötzlichen Tod des damaligen Fraktionschefs Klaus Ness stieg Björn Lüttmann nur ein Jahr später als Nachfolger von Mike Bischoff zum Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion auf.