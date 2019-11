Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Lange hätte die Frau nicht mehr durchgehalten", ist sich Thor Alexander Dahn sicher. Der Eigentümer der Havelinsel in Birkenwerder hat zusammen mit zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Gemeinde am Dienstagnachmittag dafür gesorgt, dass eine obdachlose Frau ins Hennigsdorfer Krankenhaus kommt. Ein Jäger hatte die total abgemagerte und hilflose Frau entdeckt und den Grundstückseigentümer informiert.

Die etwa 50 Jahre alte Frau muss schon mindestens zwei Wochen auf der Insel gelebt haben. Schutz gesucht hatte sie, indem sie auf einer hohen Graswiese unter eine Fasanenschütte, das ist ein niedriger Futterplatz für die Vögel, gekrochen ist. Dort fing sie auch in einem kleinen Plastikbecher ihr Trinkwasser auf. Der Unterschlupf ist von Spaziergängern vom Hauptweg der Havelinsel nicht zu erkennen. Offenbar blieb die Frau deshalb längere Zeit unentdeckt. Ernährt habe sie sich nach eigenen Angaben von Äpfeln, Pilzen und Kräutern, die auf der Insel wachsen. Einmal solle sie auch beim Bäcker eingekauft haben. "Sie ist einfach dort gestrandet, weil es ihr in der Natur gefiel", sagte Dahn. In Berlin habe sie wegen des Drecks nicht mehr sein wollen. "Außerdem wollte sie niemandem zur Last fallen."

Allerdings verschlechterte sich ihr Zustand offenbar zunehmend. "Als wir die Frau gefunden haben, konnte sie nur noch kriechen", schildert Dahn seine erste Begegnung. Zunächst hätte sie Hilfe abgelehnt, weil es ihr auf der Insel gefiel. Auch auf die ihr angebotene Nahrung hätte sie verzichtet. "Sie wollte kein vergiftetes Industrieessen", hätte sie ihm erklärt. Gekochte Kartoffeln habe sie dann aber dankbar angenommen. Die Frau, die sehr gut deutsch spricht, hatte nur einen dünnen Sommerschlafsack dabei. Sie trug lediglich eine kurze Hose und ein T-Shirt.

Um die obdachlose Frau kümmert sind nun zunächst der Sozialdienst des Krankenhauses, teilte Kreissprecherin Constanze Gatzke mit. Dann wird geprüft, wie der Frau weiterhin geholfen werden kann.