Frankfurt (MOZ) Karl-Ludwig von Klitzing (77) praktiziert seit 1969 in Frankfurt. In seiner Kartei sind mehr als 30 000 Patienten registriert. Er sieht sich im gewissen Sinne auch als ein Arzt dieser Stadt. Zu Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck sagte er einmal: "Als Arzt bin ich für die Lunge zuständig. Ihr Patient ist jedes kleine Dorf." Immer wieder mischt sich Dr. Karl-Ludwig von Klitzing mit seinem Nachdenken auch in die aktuelle Stadtpolitik ein. In nachhaltiger Erinnerung ist seine Rede am 1. November 1989 auf dem Brunnenplatz: "Unser Land".

Am 1. November 1989 sprachen Sie in Frankfurt vor 35 000 Frankfurtern. Was war Ihre Hauptbotschaft?

Ich wollte, dass die Zerstörung unseres Landes und unserer Zukunft endlich aufhört. Und dass wir diesen Zustand selbst wieder in Ordnung bringen.

Was haben Sie der DDR Zeit Ihres Lebens am meisten verübelt?

Die jahrzehntelange Zerstörung meiner Freiheitsgedanken. Diese erniedrigenden Unterwürfigkeitsgesten.

Wie viel Mut gehörte dazu, vor so vielen Menschen zu reden?

Seit 1987 hatte sich in mir zunehmend ein Freiheitsgedanke entwickelt, von mir unbändig Besitz ergriffen, mich mitgerissen. Nach der Rede kam ein Freund, der Anwalt Reinhard Zarneckow, ganz nah an mich heran und sagte: "Jetzt holen sie Dich ab!" Na und, dachte ich. Dann hat er mich angeguckt und gesagt: "Na und?" Natürlich hatte auch ich Angst. Natürlich rechneten wir auch mit allem Möglichen.

Übertrug sich die Angst der einfachen Menschen auch auf Stasi-Mitarbeiter?

Ich habe 1987 eine Patientin betreut, deren Ehemann bei der Stasi Offizier war. Er vertraute mir seine furchtbare Not an. Die Stasi melde Zahlen hoch und bekomme ganz andere zurück mit völlig desolaten Entscheidungen dazu. So kann es nicht weiter gehen, meinte er. Und er fragte schließlich: Was wird aus uns?

Lebten wir auch 1989 noch – obwohl es so viele Mutige wie nie zuvor gab – in einer Angstgesellschaft?

Ja. Hatte doch Egon Krenz im Sommer ’89 die chinesische Variante – mit der MPi in das Volk halten – für möglich angesehen. Zunehmend aber drängte die Hoffnung alle Ängste in den Hintergrund. Anfang November waren wir, eine Abordnung vom Neuen Forum, dann aber in der SED-Bezirksleitung. Uns gegenüber saßen die berüchtigten SED-Bonzen. Sie haben uns angelächelt, und zwar sich selbst bemitleidend. Gerne hätten sie gehabt, dass wir die Macht übernehmen - so denke ich heute. Ja, wir hätten sagen sollen: Gehen Sie nach Hause, wir setzen uns hier hin. Es war unser großer Fehler, es nicht getan zu haben. Ich denke, ab Sommer ’89 war die SED-Bezirksleitung wohl schon in Endzeitstimmung.

Warum haben die prominenten Akteure des Neuen Forums im Herbst 1989 nicht eine tatsächliche Machtübernahme in Erwägung gezogen?

Wir waren damals einfach nicht die Mächtigen. Mein Ex-Chef im Bezirkskrankenhaus hat mir geraten: "Langer, Du musst zum Ärztlichen Direktor gehen und sagen – stehe auf und gehe raus." Dann sollte ich seiner Meinung nach die Chefärzte zusammenholen und sagen: Jetzt weht ein anderer Wind. Ja, eine friedliche Machtübernahme wäre möglich gewesen. Hätte ich in der Rede am 1. November gesagt: "Oberbürgermeister Fritz Krause, ich setze mich jetzt auf Ihren Stuhl!" Es hätten mich sehr viele unterstützt. Tatsächlich kam auch später ein Stadtrat zu mir und bat mich: "Herr von Klitzing, machen Sie den Oberbürgermeister." Zwei Tage und zwei Nächte habe ich überlegt und darüber nachgedacht und mit meiner Frau gesprochen. Dann kam mein Nein. Ich wollte Arzt bleiben. Ich war einfach nicht machthungrig. Am Runden Tisch habe ich Fritz Krause näher kennengelernt. Ich habe ihm gesagt: "Sie sind kein Wendehals." Aber, wenn es die chinesische Variante gegeben hätte: Krause hätte unsere Festnahmen verwaltet. Weiter nichts. Davon bin ich überzeugt. Auch heute noch.

Wie weit erschien Ihnen am 1. November der Mauerfall entfernt?

Unendlich weit. Ich wollte den Dialog. In meiner Rede hatte ich gesagt: Die Demo ist kein Dialog. Dieser sollte folgen. Und in diesem Dialog wollten wir mit allen zusammen eine bessere DDR aufbauen – eine Deutsche Demokratische Republik.

Gehörte das Wort Deutschland damals zu Ihrem Wortschatz?

Kaum. Mein Bekenntnis war: Deutsche Demokratische Republik. Ich war damals schon mehrmals in Westdeutschland gewesen. Wenn ich mich mit meinen Verwandten unterhielt, merkte ich: Wenn Veränderungen hier bei uns stattfinden sollten, dann müssten wir sie schon selbst herbeiführen.

Was haben Sie gedacht, als am 9. November die Mauer fiel?

Mir fiel sofort der Witz ein, den ich meinen Verwandten immer erzählt hatte: Was machst du, wenn sie die Grenze aufmachen? Dann klettere ich auf einen Baum. Ich lasse mich doch nicht tottrampeln. Es gab dann ja auch tatsächlich solch einen Sturm nach Westberlin und Westdeutschland. Die meisten wären wieder zurückgekommen, wenn es tatsächliche und glaubhafte Änderungen in der DDR gegeben hätte. Aber die Roten sind ja vollkommen unbeweglich geblieben. Die haben diese große Chance auch für sich selbst einfach nicht begriffen.

Am Tag der Vereinigung, knapp elf Monate später, war längst alles klar: Es würde für die DDR keinen Dritten Weg geben. Wann erkannten Sie dies?

Große Zweifel bestanden natürlich von Anfang an. Man war ja auch Realist.

Sie arbeiteten dann einige Jahre in der Stadtverordnetenversammlung im Bürgerbündnis. Wollten Sie dann immer noch in Frankfurt den Dritten Weg ausprobieren?

Ja. Von der Idee bin ich immer noch begeistert. Aber das Neue Forum hatte keinen Plan in der Schublade. Niemand von den Parteien wollte den Dritten Weg. Allein waren wir machtlos. Historisch gesehen war zu jener Zeit für eine Neuordnung der Welt ein Fenster offen.

Warum machten Sie sich bald als Arzt selbstständig?

Ich konnte mich nicht mehr unterordnen. Im Sommer 1990 begann ich, meine Niederlassung zu organisieren. Im Krankenhaus in Berlin-Buch wurden bereits die ersten Ärzte, denen das Vertrauen entzogen worden war, entlassen. Diese haben sich per westlicher Justiz wieder eingeklagt. So etwas wollte ich in Frankfurt nicht miterleben.

Hatte Sie in dieser Zeit etwas besonders zornig gemacht?

Viele Rote zeigten null Demut. Die historische Chance haben sie nicht erkannt. Mit ihrem Auftreten sorgten sie mit dafür, dass Brandenburg die kleine DDR und Frankfurt darin ein roter Leuchtturm werden konnten. Nicht wenige Menschen in Frankfurt sind allein wegen des Machtgehabes der alten SEDisten Richtung Westen gezogen. Manchmal war auch ich am Überlegen.

Doch es gab auch bald Unterstützung aus dem Westen…

Einige aus dem Westen, die mit Wissen, Geld und großem Herzen kamen, wurden gleich bekämpft. Der Westberliner Unternehmer Helmut Penz hatte einmal gesagt, dass er von seinen 100 Prozent Investitionen fünf in Frankfurt tätigt, jedoch von seinen 100 Prozent Ärger 95 hier in unserer Stadt ausfechten muss. Den hatten die Roten zum Rückzug bekommen. Sie wollten ihn richtig fertigmachen. Penz wollte mehr in Frankfurt investieren. Misstrauen und Hass schlugen ihm entgegen. Natürlich gab es daneben viele gute Zusammenarbeiten.

Hatte die Stadt Angst vor privatem Kapital?

Das Fundament der Stadt, die Wirtschaft, war nach außen wirtschaftsunfreundlich gefärbt. Noch heute ist es einigen suspekt, wenn auswärtige Unternehmer in der Stadt investieren.

Heute ist Frankfurt eine weltoffene, freundliche und hilfsbereite Stadt in Deutschland. Haben Sie da noch tatsächliche Ängste?

Nein, überhaupt nicht. Die Stadt hat sich erstaunlich gut von der NS-Zeit, der roten Zeit und der Treuhand erholt. Immerhin waren das von 1933 an wohl sechzig Jahre schwerer Belastung. Frankfurt ist auf dem Weg nach vorne, und zwar in einem Tempo, wie sie es in den ganzen fast 800 Jahren zuvor noch nie erlebt hatte. Die Stadt wird sich auch weiterentwickeln. Ja, und der Charakter unserer Stadt blüht auf: Die Frankfurter haben begriffen, dass sie sich selbst einmischen müssen. Nun reißt die Uni als Leuchtturm die Menschen mit - und die Stadt lässt sich darauf ein, lässt sich mitreißen. Berlin ist arm, aber sexy. Frankfurt ist arm, kommt aber.

Wann ist für Sie aus dem einen Land "mein Land" geworden?

Ich bin gerne Deutscher. Ich finde uns Ex-DDR-Deutsche einfühlsamer, naturverbundener, nicht so amerikanisiert, kameradschaftlicher, demütiger und einfach offener. In Frankfurt will ich sterben. Da denke ich mir, da wünsche ich mir die Stadt schön.

Trotzdem gehen Sie anhaltend kritisch mit aktuellen Zuständen um.

Das stimmt. Es hat mit weltweiter Veränderung zutun: Jeder Kapitalismus muss stets moralisch begleitet werden, sonst expandiert er exzesshaft. Hier sehe ich furchtbare Mängel. Die jungen Leute von Fridays for Future senden uns allen diesbezügliche Signale, die auch gehört werden. Die Jugendlichen müssen nicht gewinnen. Es reicht schon, wenn sie aufrufen und kämpfen. Deren Kritik muss noch breiter angelegt werden und härter in alle Menschen eindringen. Bei uns Ostdeutschen sehe ich sie eher im Herzen.

Die Stärke des Neuen Forums im Herbst 1989 war die Bürgernähe. Heute wird sie der AfD zugeschrieben. Was muss sich verändern?

Wir brauchen ein neues Neues Forum! Eine neue parteienübergreifende Plattform für alle Politikinteressierten. Einen Dialog. Ich rufe besonders die Jungen Alten und das riesige Potential der Hartzvierer auf.

Das kürzlich erschienene Buch "Don Camillo und Peppone" von Jörg Kotterba will einen Beitrag leisten, zu erzählen, wie die Ereignisse in der Wendezeit in Frankfurt waren. Wie ist dies gelungen?

Gut. Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit. Die Meinung eines jeden ist gefragt. Das Buch sollte von Stadtgeschichtsschreibern, der Universität, von uns allen komplettiert werden. Unbedingt. Es beginnt die Aufarbeitung! Ja, die Idee des Buches ist gut. Mir ist das Buch aber zu milde, zu lässig im Umgang mit dem furchtbaren Angstregime in der DDR.