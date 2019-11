HGA

Velten/Leegebruch (MOZ) Ein berauschter Autofahrer ist am Mittwochmorgen in Velten vor der Polizei geflüchtet. Die Verfolgungsjagd endete erst in Leegebruch. Auf dem Beifahrersitz des Fluchtwagens saß die schwangere Lebensgefährtin des Fahrers.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, sollte der 19-jährige Renault-Fahrer gegen 7.45 Uhr in der Veltener Bergstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Er flüchtete aber mit seiner schwangeren Freundin und konnte erst in Leegebruch gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der 19-Jährige war zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen sowie der Renault wurden beschlagnahmt und entsprechende Anzeigen gegen sämtliche Verstöße gefertigt.