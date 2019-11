Tilman Trebs

Schildow (MOZ) Hoher Sachschaden ist am Mittwoch bei einem Einbruch in Schildow entstanden.

Nach Angaben der Polizei waren die Täter tagsüber über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße eingebrochen. Sie durchsuchten das komplette Haus und stahlen schließlich Gold, Silberschmuck und fünf hochwertige Uhren. Die Polizei gab den Schaden mit mehreren zehntausend Euro an.