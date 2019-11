dpa

Berlin (dpa) Die Daten sollen etwa darüber Auskunft geben, wie viele Dieselautos unterwegs sind.

Bis die endgültige Auswertung der Daten aus der aktuellen Verkehrsanalyse vorliegt, dauert es voraussichtlich noch einige Monate. Per Videokamera sollten dafür bis einschließlich Donnerstag Kfz-Kennzeichen von Autos an ausgewählten Straßenabschnitten in Berlin erfasst werden. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Verkehr ist das Ziel, vor den geplanten Dieselfahrverboten an zehn Standorten von Steglitz über Kreuzberg bis Biesdorf unter anderem zu ermitteln, wie hoch der Anteil von Diesel-Autos und wie der Emissionsstandard der Fahrzeuge ist.

"Wir rechnen mit der Erfassung von 300 000 Kennzeichen", so ein Sprecher der Senatsverwaltung. Die endgültige Auswertung werde voraussichtlich nicht vor März oder April vorliegen.

Die Kameras, die seit Dienstag jeweils an den einzelnen Standorten für maximal 24 Stunden im Einsatz waren, haben den Angaben zufolge ausschließlich das Kennzeichen erfasst, nicht das Fahrzeug oder die Insassen. Bei in Berlin zugelassenen Fahrzeugen werden die Kennzeichen-Daten codiert an die Berliner Kfz-Zulassungsbehörde übermittelt, bei auswärtigen ans Kraftfahrt-Bundesamt. Anhand der Kennzeichen können bei den Zulassungsbehörden dann die erforderlichen technischen Daten der Autos abgefragt werden.

Auf diese Weise lässt sich herausfinden, wann das Fahrzeug erstmals zugelassen wurde, welche Motorleistung es hat und was für einen Antrieb, eventuell auch der CO2-Emissionswert oder Angaben zur Ausrüstung mit einem Partikelfilter.

Die Einführung der Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge auf Streckenabschnitten in den Bezirken Mitte und Neukölln hat der Senat im Juli beschlossen. Die Verbote sollen gelten, sobald die entsprechenden Schilder aufgestellt sind. Der Termin dafür wurde allerdings bereits zweimal verschoben.

In Mitte soll das voraussichtlich bis Ende November passieren, in Neukölln in der ersten Dezemberwoche. Zur Verbesserung der Luftqualität dürfen in den betreffenden Straßenabschnitten Diesel-Autos und -Lastwagen dann bis einschließlich Abgasnorm Euro 5 nicht mehr unterwegs sein. Fahrverbote wegen überhöhter Stickstoffdioxid-Werte gibt es schon in Stuttgart, Hamburg und Darmstadt.

Mit Hilfe der Kennzeichen-Erfassung wird der Senatsverwaltung zufolge der Vorher-Zustand für ausgewählte Strecken festgestellt, so dass sich die Wirksamkeit der Fahrverbote später nachvollziehen lässt. Nach Angaben der Senatsverwaltung werden die Daten aus der Kennzeichen-Erfassung nur vorübergehend gespeichert. Sie sei außerdem mit der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit abgestimmt.

Derzeit gebe es keine Pläne, die Dieselfahrverbote später per Videokamera zu überwachen. Verabredet sei, dass die Polizei stichprobenartig Kontrollen auf den Durchfahrtsverbotsstrecken durchführen solle.