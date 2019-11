HGA

Nieder Neuendorf (MOZ) In den Nieder Neuendorfer Ahornring ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag ausgerückt, nachdem ein Mieter den akustischen Brandmelder in der Nachbarwohnung gehört und merkwürdigen Geruch im Hausflur wahrgenommen hatte. Da auf Klopfen und Klingeln niemand die Wohnungstür der entsprechenden Wohnung öffnete, informierte unverzüglich er die Feuerwehr und Polizei.

Die Feuerwehr fand angebranntes Essen auf dem Herd vor, traf dort aber keine Personen in der Wohnung. Erst während des Einsatzes kam dann die Mieterin angelaufen, die zuvor die Wohnung verlassen hatte. Größerer Schaden entstand nicht.