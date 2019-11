Ellen Hasenkamp

Berlin (NBR) Wer rein will zu Seeed in die ausverkaufte Max-Schmeling-Halle – und das wollen am Mittwochabend ziemlich viele – der muss sich erstmal ein bisschen nassregnen lassen beim Anstehen in der Schlange. Aber was soll’s.

Die Fans haben nun schon ein paar Jahre auf Album und Tournee gewartet, da lassen sie sich von den letzten Verzögerungen auch nicht mehr die Laune verderben. Die Vorfreude quillt unter den dicken Jacken förmlich hervor: Seeed ist nicht nur im Haus, sondern auch zu Hause.

Dickes B home an der Spree

Doch auf dem Berlin-Faktor reitet Seeed wohltuenderweise gar nicht groß herum. Die Texte sprechen ja eh für sich, und die proppenvolle Halle bejubelt fröhlich jede der zahlreichen Hauptstadt-Anspielungen. Es wird zudem viel getanzt, das Publikum ist größtenteils nicht mehr ganz jung, aber bewegungsfreudig. Was auch für die Jungs auf der Bühne gilt, die ihre synchronen und sehr sehr lässigen moves weiterhin gekonnt einzusetzen wissen.

Musikalisch scheinen sie dagegen manchmal einen Gang herunterzuschalten, die "Dancehall Caballeros" etwa galoppieren nicht mehr ganz so ungestüm durch den Rhythmus und das sonst so drängende "Alles neu" kommt als tiefenentspannter Reggae daher.Das Publikum aber geht auch dabei mit. Nur die Songtexte des neuen Albums "Bam Bam" sitzen noch nicht ganz: Beim Mitsingen von "Ticket" gleich zu Beginn muss Seeed ein bisschen helfen, bei den alten Hits kann die Halle es dann auch alleine. Vielleicht aber mussten auch alle zunächst ein bisschen warm werden. Kein Wunder bei dem Wetter da draußen.