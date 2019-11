Roland Hanke

Wendisch Rietz (MOZ, Jörg Wenke) Das war noch mal ein schöner und großer Erfolg für einen in der ganzen Region und darüber hinaus bekannten Wettkämpfer. Die Rede ist von Jörg Wenke vom SSC Wendisch Rietz, der seine riesige Medaillensammlung um zwei silberne Plaketten erweiterte. Und das bei einer Premiere im Seesport, die in Dessau stattfand. Dort wurden die ersten deutschen Einzelmeisterschaften in den Disziplinen Wurfleinenwerfen, Knoten an der Knotenbahn und Tauklettern am Fünf-Meter-Tau ausgetragen.

Den Rahmen dazu bildete der Deutschland-Cup, bei dem die besten Seesport-Mehrkämpfer in den Disziplinen Knoten, Wurfleine und 800-Meter-Cross-Lauf antraten. Die am Vormittag beim Deutschland-Cup erreichten Plätze 1 bis 8 im Knoten und Wurfleinenwerfen berechtigten die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer in den Altersklassen 1 bis 14 zur Teilnahme an der Einzel-DM in diesen Disziplinen. Das Tauklettern war allen Teilnehmern freigestellt.

Mehr als 100 Teilnehmer

Aus den 100 gestarteten Cup- Teilnehmern qualifizierten sich für den Nachmittag jeweils 87 für den Kampf um die Einzeltitel im Knoten und Wurfleinenwerfen, 46 Freiwillige für das Tauklettern. Der Seesportclub Wendisch Rietz wurde durch eine Minidelegation vertreten. Als Leiterin fungierte Hannelore Wenke, Kampfrichter war Jens Geismar und der einzige Wettkämpfer Jörg Wenke. "Der die Meisterschaften ausrichtende Seesportverein Dessau hat beide Wettkämpfe hervorragend organisiert", lobt Jörg Wenke. Erstmalig kam ein spezielles Auswertungsprogramm des DSSV für den Seesport-Mehrkampf zum Einsatz, das zur schnellen Ermittlung der Sieger und Platzierten führte.

Start in Männer 4 ab 56 Jahre

Wenke trat mit 78 Jahren noch einmal in der Altersklasse 14, Männer 4, ab 56 Jahre, an. Über den Deutschland-Cup qualifizierte er sich als Vierter für die stattfindenden Einzelmeisterschaften im Knoten und Wurfleinenwerfen.

Dort überraschte der Oldie die Konkurrenz mit gesteigerten Leistungen und wurde in beiden Disziplinen deutscher Vizemeister. Als überlegener Sieger in beiden Wertungen triumphierte Silvio Schäffner aus Ueckermünde, der auch das Tauklettern für sich entschied.

Spezielle Ehrung

Am Ende der Siegerehrung der deutschen Einzelmeisterschaften wurde Jörg Wenke, der 1957 bei bei der DM vor Warnemünde seine seesportliche Wettkampf-Karriere begonnen hatte, als ältester Teilnehmer mit einer Ehrenplakette des Deutschland-Cups, einem Blumenstrauß und anhaltendem Beifall aller Teilnehmer der Titelkämpfe ausgezeichnet und gefeiert.

Ergebnisse

Altersklasse 14, Männer 4, ab 56 Jahre

Wurfleinenwerfen: 1. Silvio Schäffner (SSC Ueckermünde "Vorpommern") 33,57 Meter, 2. Jörg Wenke (SSC Wendisch Rietz) 27,40, 3. Michael Stolze (Marineclub Erfurt) 26,39

Knoten: 1. Silvio Schäffner 31,00 Sekunden, 2. Jörg Wenke 39,30, 3. Stefan Reimann (STC Knappenrode/Hoyerswerda) 39,36

Tauklettern (5 Meter): 1. Silvio Schäffner 12,5 Sekunden, 2. Stefan Reimann 18,1