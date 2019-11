Markus Kluge

Wustrau (MOZ) Das Schloss Wustrau der Deutschen Richterakademie wird am heutigen Donnerstag wieder zum Treffpunkt von Freunden der Kunst. Um 19.30 Uhr wird die neue Ausstellung "Zwei Farbwelten" der beiden Malerinnen Dagmar Theel und Birgit Tornow dort eröffnet.

Rund 100 ihrer Werke haben Tornow und Theel, die beide aus der Region stammen und zusammen zum zweiten Mal in der Tagungsstätte ausstellen, dort in in vergangenen Tagen aufgehängt. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise geben die Künstlerinnen mit ihren Werken ihre Gedanken, Stimmungen und Erinnerungen wieder. Dagmar Theel liebt die Abstraktion und Birgit Tornow einen Hauch von Gegenständlichkeit. Beide sind immer auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen. Beide experimentieren mit unterschiedlichen Maltechniken und Werkstoffen wie Bitumen, Gips, Papier, Sanden sowie Tusche, Acryl- und Ölfarben, Kreiden sowie Pigmenten. "Aber das Material macht nicht immer das, was die Künstlerinnen wollen. Dann ist die Fantasie gefragt, aus dem schon Entstandenen ein Motiv zu entwickeln oder einfach der Abstraktion zu folgen. Realität und Fantasie sind auf faszinierende Art und Weise miteinander verschmolzen und entstanden sind mehrere dutzend Bilder", heißt es in der Einladung zur Ausstellung.

Die Vernissage wird Dr. Stephan Jaggi, Direktor der Richterakademie, eröffnen. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Pauline Schubach am Klavier und Dorothea Döring an der Flöte. Im Anschluss besteht für Besucher die Gelegenheit, mit Dagmar Theel und Birgit Tornow ins Gespräch zu kommen. Ihre Ausstellung im Schloss ist bis zum 19. Dezember jeden Mittwoch von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.