Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Strahlenbeete sollen voller Tulpen im Frühling erblühen, daher sucht der Optikpark Rathenow Tulpenpaten, die mit Spenden helfen. Seit Oktober gibt es die Aktion "Ich werde Frühlingsbote" im Optikpark Rathenow. Mit den Spenden der Tulpenpaten sollen Tausende Tulpenzwiebeln in die Farbstrahlen gesetzt werden. Bereits 10.000 Tulpenzwiebeln konnten durch Patenschaften in die Erde gebracht werden. Privatpersonen, Institutionen und Firmen, nicht nur aus dem Rathenower Bereich, sogar aus Stendal und der Stadt Brandenburg an der Havel, haben Patenschaften übernommen. Aber, die Aktion geht weiter und es werden weitere Paten gesucht, damit der Optikpark im Frühjahr wieder mit einem Tulpenmeer erstrahlt. Gekauft, gesetzt, gepflegt und gehegt werden sie durch die Mitarbeiter des Gartenbereiches.

Verschiedene "Pakete", die mit einer festen Summe untersetzt sind, können erworben werden, wie 100 Tulpen für 25 Euro. Die Spender erhalten für ihre Unterstützung Tageskarten. Wer für größere Pakete spendet, erhält zum Dank gar eine Dauerkarte.