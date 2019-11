MOZ

Strausberg (MOZ) In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Lindenplatz eingebrochen.

Aus den Kellern stahlen sie Vorhängeschlösser und elektrische Geräte. Aus dem Treppenhaus verschwand ein Fahrrad. Das Schloss ließen die Täter zurück, die Polizei stellte es sicher.

Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.