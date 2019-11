Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Die am Wochenende geplante Sperrung am Dreieck Pankow ist verschoben worden. Das teilte die Havellandautobahn mit. Als Grund werden Sicherheitsbedenken angeführt, die erst am Donnerstag festgestellt wurden. Konkret geht es um die Verkehrssicherheit an der Brückenbaustelle. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.