Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Geht es nach der Neuruppiner SPD, sollte künftig in den Kindertagesstätten der Stadt Neuruppin auch Frühstück und Vesper angeboten werden. Die Sozialdemokraten wollen damit laut ihrem Fraktionsvorsitzenden Nico Ruhle eine Klagewelle von der Stadt abwenden. Doch die Verwaltung warnt mit Verweis auf die offene Finanzierung vor den entstehenden Kosten, auch wenn die Idee sozialpolitisch eine sinnvolle Sache sei, so Sozialdezernent Thomas Fengler. Er rechnet mit rund 500 000 Euro, die zusätzlich ausgegeben werden müssten. Außerdem müssten dann erneut die Kitagebühren angepasst werden, was für die höchsten Einkommensstufen eine Erhöhung bedeuten würde. Dennoch würde die Stadt wegen der sozialen Staffelung der Gebühren nur jeden dritten investierten Euro wieder zurückbekommen, sagte Maik Buschmann, der Leiter des Amts für Bildung, Kultur und Soziales am Dienstagabend im Sozialausschuss.

Die preisliche Argumentation der Verwaltung stimme zwar, räumte Ruhle ein. Allerdings werde dabei ein entscheidender Faktor außer Acht gelassen. Denn ein Rechtsgutachten, das vom Bildungsministerium in Auftrag gegeben worden war, kam schon im November 2017 zu dem Schluss, dass der Versorgungsauftrag von Kindertagesstätte auch Frühstück und Vesper beinhaltet. Dementsprechend besteht laut Ruhle ein Rechtsanspruch darauf, dass Kitas die Zwischenmahlzeiten anbieten. "Es geht darum Rechtssicherheit zu schaffen", sagte er. Die Kosten entstünden der Stadt nach Klagen auf jeden Fall. "Dann kommen aber noch Gerichtskosten dazu", warnte Ruhle. "Wir sollten das so schnell wie möglich bereinigen." Unterstützung kam von mehreren Seiten. Helmut Kolar (KBV) sprach sich dafür aus, "in den sauren Apfel zu beißen". Andreas Gutteck (CDU) berichtete, dass es in vielen anderen Kommunen schon gang und gäbe wäre, Frühstück und Vesper mit anzubieten. Am Ende gab es eine knappe Mehrheit für den SPD-Antrag.