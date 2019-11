Anja Linckus

Brandenburg. (BRAWO) Nach der Ansiedlung des THW-Ausbildungszentrums und dem geplanten Bundesamt (BRAWO berichtete) gibt es auch zwei weitere gewerbliche Ansiedlungen in der Havelstadt. "Beides sind Unternehmen der Logistikbranche und beide haben Eigentum im Gewerbegebiet Schmerzke erworben", das verkündete Oberbürgermeister Steffen Scheller den Stadtverordneten auf ihrer letzten Sitzung. "Die beiden Ansiedlungen bedeuten zugleich die nunmehr nahezu vollständige Vermarktung unserer Gewerbegebiete in Schmerzke - so wie im ehemaligen Opelgelände in der Spittastraße", so Scheller weiter. Zum einen handelt es sich um ein bereits in der Stadt angesiedeltes Unternehmen, das die Verlegung und Erweiterung des Firmenstandortes in Schmerzke vornehmen möchten. Dabei werden in Schmerzke in einem ersten Bauabschnitt Investitionen in Höhe von zwei Millionen Euro für ein neues Logistikzentrum und eine Lkw-Waschanlage geplant, die vorhandenen Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen. Insgesamt soll die Mitarbeiterzahl von derzeit 90 auf 110 steigen. Bei der zweiten Ansiedlung handelt es sich um die BLG Logistic. Diese ist mit 18.500 Mitarbeitern Europas größter Automobil-Logistiker und seit 1877 im Logistikgeschäft tätig. Speziell in Brandenburg an der Havel wird das Geschäftsfeld Industrielogistik bedient werden. Am neuen Standort sollen dabei weitere 50 Arbeitsplätze entstehen. "Die Ansiedlungen sind ein großer Erfolg auch für unsere Wirtschaftsförderung unter Leitung von Dorit Stawecki. Wie unsere Wirtschaftsförderung alles zügig und effizient umgesetzt hat, das ist schon sehr gute Arbeit", lobte der Oberbürgermeister. Gleichwohl wolle man sich auf diesem Erfolgen nicht ausruhen. Vielmehr werde derzeit ein Förderantrag für eine Machbarkeitsstudie zur Vermarktung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen, insbesondere am Standort Kirchmöser, vorbereitet. Hier finden sich noch wichtige und auch größere Flächen als Potentiale für Ansiedlungen, die aber aufgrund der verkehrlichen Anbindung derzeit nicht richtig genutzt werden können. Dafür suche man gemeinsam mit der Landesregierung nach Lösungen, die allerdings nicht kurzfristig zu erwarten seien, so Scheller abschließend.