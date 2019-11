Markus Kluge

Lindow (MOZ) In Lindow konnte die Polizei am Mittwoch einen 31-Jährigen festnehmen, dersich seit längerer Zeit zwei Vollstreckungshaftbefehlen widersetzt hat. Das heißt, er hat seine Strafe nicht angetreten, die ihm laut Polizeiangaben wegen einer Verurteilung wegen Drogenhandels blühte. Während der Ermittlungen bekam die Polizei heraus, dass der Gesuchte an einer Beerdigung in Lindow teilnehmen würde. Nachdem die Trauerfeier vorbei war, wurde der Mann festgenommen. Da er dann über gesundheitliche Probleme klagte,untersuchte ihn ein Arzt. Dieser wies den Mann über Nacht auf einer geschlossenen Station ein. Am Donnerstagvormittag wurde durch einen Mediziner seine Hafttauglichkeit festgestellt und der 31-Jährige anschließend ins Gefängnis gebracht – laut Informatuin der Polizei für 549 Tage.