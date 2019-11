BRAWO

Brandenburg Im vergangenen Jahr bezahlten die auf den Portraitzeichnungen abgebildeten Tatverdächtigen in einer Norma-Filiale in der Krakauer Landstraße ihre Waren mit gefälschten Geldscheinen. Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen besteht nun hier der Verdacht der Geldfälschung.

Durch einen Zeugen konnten mithilfe eines Portraitzeichners Phantombilder der beiden Täter angefertigt werden, von deren Veröffentlichung sich die Kriminalpolizei Hinweise erhofft, die zur Identifizierung führen.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

ca. 25 - 35 Jahre alt

ca. 170 - 173 cm groß

sprach sehr gut deutsch mit osteuropäischem Akzent

lange, dunkle Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden

Statur ist schlank bis dünn

trug zur Tatzeit eine pinkfarbene Strickjacke

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 – 40 Jahre alt

ca. 175 cm groß

sehr gepflegte Erscheinung

kurze, dunkle Haare und einen Vollbart

Statur ist schlank bis muskulös

trug einen langen, schwarzen Mantel

Zeugen gaben an, dass die beiden Personen schon des Öfteren in dem Supermarkt einkaufen waren, sodass es nicht unwahrscheinlich erscheint, dass die beiden Tatverdächtigen in der Nähe wohnhaft sind. Während des Tatzeitraumes im vergangenen Jahr bewegten sich die Personen mit einem silberfarbenen Mercedes 190 Kombi (Kennzeichenfragment möglicherweise JL-).

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer erkennt die beiden Tatverdächtigen auf den Portraitzeichnungen oder kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter der Rufnummer 03381-560 0 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular in unserem Bürgerportal unter: polbb.eu/hinweis nutzen.