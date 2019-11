Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Amtsanmaßung gegen einen bisher unbekannten Audi-Fahrer. Der war am Mittwochvormittag auf dem Supermarkt-Parkplatz am Bütower Weg nach Einschätzung einer 39-jährigen Passantin zu schnell gefahren. Laut Polizeiangaben drückte sie dem Fahrer gegenüber ihr Unverständnis über seinen Fahrstil aus. Der Mann setzte daraufhin mit seinem Auto zurück in Richtung der Frau, stieg aus seinem Audi aus und behauptete, er sei Zivilpolizist. Anschließend forderte er die Frau auf, sich auszuweisen. Die 39-Jährige tat das aber nicht und ging zu ihrer Arbeitsstelle. Der Mann folgte ihr dorthin und forderte sie sowie weitere Angestellte auf, die Sache zu klären. Da der Unbekannte rückwärts in Richtung der Frau gefahren war,gehen die Ermittler davon aus, dass er sie möglicherweise verletzen wollte.