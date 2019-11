Mariia Vakhrusheva

Potsdam (freie Autorin) Mariia Smerdova mag Deutschland; sie mag die Sprache, das Essen – und die Technomusik. Als es darum ging, sich für ein langfristiges Freiwilligenprojekt zu entscheiden, ist die Wahl der jungen Russin denn auch auf Potsdam gefallen.

Über den Europäischen Freiwilligendienst EVS (European Voluntary Service) bekam die 23-Jährige einen Job als Assistentin bei der Brandenburgischen Sportjugend, der Jugendorganisation im Landessportbund. Mariia Smerdova arbeitet dort unentgeltlich. Jedoch kommt das EU-Programm für fast alle Ausgaben auf. Um die Kosten für Unterkunft, Versicherung, Reise und Essen braucht sich die junge Frau aus Irkutsk in Sibierien also nicht kümmern. Ihr "Gehalt" sind neue Erfahrungen, Freunde – und die Überwindung der Sprachbarriere. "Ich habe das Gefühl, dass jetzt schon die Angst vor dem Reden verschwunden ist. Ja, ich mache immer noch Fehler, aber weniger und weniger", sagt Smerdova. Wie alle Ehrenamtlichen besucht sie regelmäßig einen Deutschkurs.

Ekaterina Manzhikova kam mit fast null Wissen nach Deutschland, konnte nur Englisch sprechen. "Aber jetzt spreche ich Deutsch sogar besser als Englisch", sagt die 23-jährige Freiwillige aus der südlichen russischen Republik Kalmykien. Eine fremdsprachige Umgebung helfe tatsächlich besser als Lehrbücher und Lehrer, wenn man eine neue Sprache lernen will, meint die junge Frau. Manzhikova arbeitet in einem Jugendzentrum in Berlin. Dort betreut sie Kinder nach der Schule. "Wir spielen oft mit ihnen, helfen bei den Hausaufgaben, basteln und zeichnen", erzählt Manzhikova. Besondere Unterschiede in der Kindererziehung bemerkt sie kaum. Allerdings sei ihr aufgefallen, dass die Deutschen bei der Kindererziehung viel Wert auf gründliche Gespräche mit dem Kind legen, wohingegen Kinder in Russland eher bestraft würden.Schwierigkeiten mit ihren deutschen Kollegen haben die beiden Frauen nicht. Mariia Smerdova gesteht, dass sie mit dem Vorurteil gekommen sei, dass die Deutschen zu korrekt seien. "Aber es stellte sich heraus, dass sie manchmal genauso spät sind. Die Menschen sind eben doch überall gleich." EkaterinaManzhikova beschreibt die Deutschen als sehr nett. "Sie sind immer bereit, zu helfen oder Ratschläge zu geben."

Nichtsdestotrotz treffen die jungen Frauen im Alltag auf manche Probleme. Zum Beispiel wundern sie sich, dass sie für alles einen Termin vereinbaren müssen – selbst, wenn man nur ein Fahrrad reparieren lassen möchte oder eine neue Bankkarte braucht. Das gebe es in Russland nicht – ebenso wie die teuren Internet- und Telefonverbindungen oder geschlossene Supermärkte am Sonntag. Überraschend sei auch die Erkenntnis gewesen, dass es in manch größeren Städten ziemlich schmutzig ist. Denn in Russland wird Deutschland als eines der saubersten Länder betrachtet. Gefragt nach den Vorteilen des Lebens in Deutschland nennt Mariia Smerdova unter anderem die gute Verkehrsverbindung zwischen den Städten und den hohen Lebensstandard. Zudem würden die Menschen in Russland bei Problemen schnell nervös. Die Deutschen würden mit Misserfolgen hingegen entspannter umgehen.Auf der Suche nach einem Freiwilligendienst entscheiden sich viele Russen für einen mehrmonatigen Aufenthalt in Deutschland. Andersherum haben aber auch die Deutschen ihr Interesse an Russland entdeckt. So wie der Berliner Konstantin Rehm. Er arbeitete eine Zeit lang als Freiwilliger im Krankenhaus der Wolga-Stadt Nischni Nowgorod. "Schon als Schüler habe ich Dostojewski gelesen und Tschaikowsky gehört. Ich wollte unbedingt nach Russland gehen und Russisch lernen", erzählt der 29-Jährige. Seine Hauptaufgabe im Krankenhaus war es, schwer kranke Kinder aufzumuntern. Die ehrenamtliche Arbeit inspirierte Rehm zum Medizinstudium in Berlin. Und er gründete zusammen mit anderen Studenten die deutsch-russische Studenteninitiative "Kinderträume". Der Verein organisiert kulturelle Veranstaltungen in russischen Krankenhäusern, um Geld zu sammeln. So sollen Familien kranker Kinder unterstützt werden.

Ziel ist auch der Austausch von Ärzten zwischen Russland und Deutschland. Einige Operationen könnten in Russland nicht durchgeführt werden, berichtet Rehm. Die Möglichkeit, zur Behandlung nach Deutschland zu kommen, hätten nur wohlhabende Familien. Rehm wünscht sich, dass deutsche Ärzte ihre Hilfe direkt in Russland anbieten können.