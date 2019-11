Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die IHK Ostbrandenburg hat ihre Umfrage zur Analyse des Wirtschaftsstandortes Uckermark mit einer einfachen Frage eingeleitet. 200 der 1100 angefragten Firmen haben bei der Befragung mitgemacht und auf die Frage, ob sie ihren Standort weiterempfehlen würden, etwa zur Hälfe mit Ja (52 Prozent) und Nein (48 Prozent) geantwortet.

Die Unternehmer der Uckermark haben sich als besonders kritisch erwiesen, sagte Referent Knuth Thiel, Leiter Wirtschaftspolitik bei der IHK, der die Ergebnisse am Donnerstag erstmals öffentlich vorstellte. Denn in allen anderen Regionen sei die Zustimmung zu den Bedingungen des Standortes deutlich größer, über ganz Ostbrandenburg liege sie bei Zweitdrittel.

Uckermärkischen Unternehmen ist laut der Umfrage die Verfügbarkeit von Mobilfunk und Internet sowie von Fachkräften besonders wichtig. Gleichzeitig bewerteten sie den aktuellen Zustand dieser Standortfaktoren nur mit der Note 3 auf der Skala von 4. Das sehen übrigens die Verwaltungsspitzen aus dem Landratsamt, Rathäusern und Verwaltungen der Ämter ähnlich, oft sogar noch kritischer.

Die Umfrage nahm harte und weiche Standortfaktoren in den Kategorien Infrastruktur, Standortkosten, Lebensqualität, Arbeitsmarkt und Bildung sowie wirtschaftspolitisches Umfeld in den Fokus und stellte die fünf den Firmen wichtigsten Faktoren der aktuellen Zufriedenheit mit dem Ist-Stand gegenüber.

Viele Zustände unbefriedigend

In der anschließenden Diskus-­sion bestätigten Konferenzteilnehmer die Ergebnisse mit Beispielen. "Wer in der Uckermark etwas unternehmen will, muss sich die Arbeitskräfte schon selbst mitbringen", schilderte Hans-Otto Gerlach seine Erfahrungen mit dem Fachkräftemangel. Egal in welche Richtung er fahre, berichtete Sozialdezernent Henryk Wichmann vom Landkreis, lande er erst einmal im Funkloch. Er wäre schon froh, antwortete er Moderator Claus Liesegang, Chefredakteur der Märkischen Oderzeitung, wenn die Uckermark bei solchen Themen wie Arbeitslosigkeit überhaupt Mittelmaß hätte. Tatsächlich rangiere der Kreis auf dem viertletzten Platz in Deutschland und halte mit einem Anteil von 26,5 Prozent an Kindern aus Hartz-IV-Haushalten die rote Laterne in Brandenburg.

Untersucht hat die Umfrage auch die Einschätzung der Lebensqualität, bei der Unternehmern Sicherheit und medizinische Versorgung am wichtigsten sind. Zur Frage der Standortkosten nannten die Unternehmen die Arbeits- und Personalkosten, Energiepreise und die Gewerbesteuer besonders wichtig. Hier regte die IHK sogar an, aus Sicht der Kommunen über den Verzicht von Steuern nachzudenken, um Ansiedlungswilligen den Weg in die Uckermark zu erleichtern.

Aus den Einschätzung von harten und weichen Standortfaktoren will die IHK bei Politik und Wirtschaft für mehr Verständnis füreinander und zur Zusammenarbeit für Verbesserungen werben, aber auch klare Aufgaben etwa für die Landespolitik ableiten. Zum Beispiel, so Knuth Thiel, sei bereitgestellte 120 Millionen Euro für Landesstraßen purer Substanzverzehr. Diese Mittel oder die Polizeipräsenz für mehr Sicherheit im ländlichen Raum seien unbedingt zu erhöhen.

Komplettes Ergebnis der Umfrage unter http://ihk-obb.de/standortum