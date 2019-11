dpa

Berlin (dpa) Eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe soll am Montag in Berlin-Hellersdorf entschärft werden.

Voraussichtlich mehrere Tausend Menschen müssten dann vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Sprengkörper war am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden worden.

Von dem Sprengkörper gehe keine unmittelbare Gefahr aus, teilte die Polizei mit. „Unsere Kriminaltechniker waren am Ort und stellten fest, dass der Zustand des Sprengkörpers sicher ist.“ Der direkte Bereich um die Bombe sei bereits gesperrt worden.

Hintergrund für die Entscheidung zur Entschärfung am Montag in den Mittagstunden seien notwendige Planungen und die „erforderliche Verfügbarkeit unterschiedlicher Fachkräfte“, erklärte die Polizei am Abend. Ziel sei es, die unvermeidbaren Beeinträchtigungen gering zu halten.

Laut Polizei wurde der Sprengkörper amerikanischer Bauart bei Arbeiten mit einem Bagger auf dem ehemaligen Gelände des Guts Hellersdorf entdeckt. Die Alte Hellersdorfer Straße wurde vorübergehend abgesperrt.