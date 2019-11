Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Peter Schmidt ist enttäuscht. Man könne nichts machen. "Wenn wir eine richtige Lobby hätten", schränkt er ein. Worüber er enttäuscht ist? Schmidt, der jahrelang am Schwarzen Luch einen Bootsverleih betrieben hat, wollte mit einer Petition erreichen, dass das Baden in Teilbereichen des Kiessees weiterhin möglich ist. Doch daraus wird nichts.

Verboten war das Baden im Kiessee eigentlich schon seit vielen Jahren. Doch erst in diesem Jahr hat der Eigentümer des Sees zu drastischen Maßnahmen gegriffen, um das Verbot durchzusetzen. Das Gelände wurde teilweise eingezäunt. Übergroße Schilder warnen davor, zu baden. Viele der Kleingärtner, die angrenzend ihre Parzellen haben und den See in den vergangenen Jahren genutzt haben, sind verärgert, fühlen sich vor dem Kopf gestoßen. Angesichts der Zäune und der überdimensionierten Schilder spricht eine Frau von Willkür. Peter Schmidt wählt den Ausdruck eingesperrt. Dabei, so Schmidt, sei es doch viele Jahre möglich gewesen, dass der See auf eigene Gefahr genutzt werden konnte.

Doch die rechtliche Lage ist eindeutig, so eindeutig, dass die Stadtverwaltung auch nicht daran vorbeigehen kann. Nachdem die Stadtverwaltung in einer Ausschuss-Sitzung schon einmal dargelegt hatte, wie die rechtliche Lage ist, hat der Ausschuss für Petition, Ordnung, Recht und Sicherheit jüngst nun endgültig entschieden. Die von Peter Schmidt eingereichte Petition wird nicht angenommen. Der See bleibt eingezäunt, auch wenn der Zaun immer wieder aufgeschnitten und an einer Stelle sogar beseitigt wurde.

Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice, weist auf den entscheidenden Punkt hin, nämlich den der Haftung, wenn etwas passieren sollte. Käme jemand zu Schaden, selbst wenn das Baden auf eigene Gefahr ermöglicht würde, wäre in jedem Fall der Eigentümer haftbar. Das gilt umso mehr, als es sich um eine Bergbaugebiet handelt, wo nicht klar ist, welche Gefahren durch Abrutschungen im Uferbereich lauern. Da spielt es auch keine Rolle, dass in den Jahrzehnten, seitdem dort nicht nur die Kleingärtner sondern Generationen von Eisenhüttenstädtern gebadet haben, noch nichts passiert ist.

Auch Stadt würde haften

Auch wenn die Stadt das Gelände kaufen, dort ein Freibad einrichten würde, müsste alles so gesichert werden, dass dort nichts passiert, so Martina Harz. Unabhängig davon, dass die Stadt nicht das Haftungsrisiko auf sich nehmen will, besteht auch keine Aussicht, dass der jetzige Eigentümer überhaupt Teilflächen veräußern will.

Peter Schmidt sieht derweil mit Resignation in die Zukunft. "In den nächsten neun Jahren können wir nichts machen." Denn so lange gilt wohl noch die Genehmigung, dass dort weiter Kies gefördert werden kann. Erst danach könnte damit begonnen werden, das Gelände und den Seezu rekultivieren.