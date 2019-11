Georg Wolff

Eberswalde (MOZ) Unbekannte gelangten gewaltsam in Keller eines Mehrfamilienhauses an der Grabowstraße, der Wilhelmstraße und in der Karl-Liebknecht-Straße. Hier bemerkte ein Anwohner einen Unbekannten, der fluchtartig das Haus verließ. Er wurde als 1,85 bis 1,90 m groß und schlank beschrieben, trug dunkle Kleidung. Am Hosenbein befanden sich drei markante Adidas-Streifen. Ein eingesetzter Fährtenhund brachte keinen Erfolg. Die Schadenshöhe ist unbekannt.