Dietrich Schröder

Warschau/Berlin (MOZ) Die Fahrt des Eurocity von Warschau nach Berlin endete am Donnerstagnachmittag schon kurz nach der Abfahrt in Polens Hauptstadt mit einer Vollbremsung.

Eine halbe Stunde später erfuhren die Passagiere, dass ein Mann überfahren wurde, der sich in dem Vorort Pruszkow auf den Gleisen befand. Nach 90 Minuten stellte die Polnische Bahn einen Sonderzug bereit, in den die Fahrgäste auf offener Strecke umsteigen mussten. Die um 21.12 Uhr geplante Ankunft des Zuges in Frankfurt (Oder) sollte sich um mindestens zwei Stunden verschieben.