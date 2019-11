Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Rheinsberger SPD-Stadtverordnete Marion Grefrath sorgt sich um die Sicherheit der Besucher des diesjährigen Rheinsberger Weihnachtsmarktes. Denn anders als bisher wird die Schlossstraße diesmal nicht für den Markt auf Höhe des Kirchplatzes gesperrt. "Ich möchte intensiv darum bitten, über diese Entscheidung nachzudenken. Es werden viele Kinder da sein und ständig fahren Lkw vorbei", so Grefrath während der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) verteidigte den Entschluss. Da es sich bei der Straße um eine Bundesstraße handelt, sei diese nur mit erheblichen Aufwand zu sperren. Wie Bauamtsleiter Daniel Hauke sagte, stelle das jährlich eine starke personelle Belastung für den Bauhof dar. Zudem werde der Verkehr nur durch ein anderes Wohngebiet umgeleitet, dessen Bewohner dann belastet würden. Hauke ist der Auffassung, dass die Sicherheit der Weihnachtsmarkt-Besucher durch die Ampel am Kirchplatz gewährleistet ist.

Wie die ehrenamtliche Bürgermeisterin der Kernstadt, Petra Pape (BVB/Freie Wähler) mitteilte, wird das Programm des Marktes nun doch in gewohntem Umfang stattfinden können. Wegen fehlender Mittel aus der Zwei-Euro-Pauschale war ursprünglich auf ein Programm am Sonntag verzichtet worden. Das hatte teils für Kritik in den sozialen Medien gesorgt. Dank eines Sponsors kann laut Pape nun aber auch am Sonntag ein Programm organisiert werden. "So haben wir wieder den gewohnten Umfang", so Pape.