Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ey, sofort anhalten", ruft der junge Polizist und stürmt auf den Mercedes zu, der gerade unerlaubterweise aus der Aldi-Ausfahrt in der August-Bebel-Straße fahren möchte. Unerlaubterweise, denn der auf der Kreuzung stehende Verkehrspolizist steht mit dem Rücken zum Rentner. Rot würde ihm die Ampel zeigen, wenn sie angeschaltet wäre. Nun blinkt sie gelb, der Verkehr wird per Hand von den Polizisten in neongelben Jacken geregelt.

14 Beamte der Polizeidirektion Ost werden am Mittwoch und Donnerstagmorgen zu "Multiplikatoren" ausgebildet. "Die Frauen und Männer kommen aus allen Inspektionen", sagt Hanjo Loose, Leiter der Verkehrspolizei. Diese Polizisten, die an den beiden Tagen auf den Kreuzungen die Ausbildung samt Abschlussprüfung absolviert haben, fungieren später in ihren Inspektionen als Lehrer oder Trainer für ihre Kollegen. "Es wäre Quatsch, wenn wir hier jede Inspektion antanzen lassen", erklärt der erste Hauptkommissar, der die Prüfung abnimmt.

Paragraf 36 der Straßenverkehrsordnung besagt, dass die Polizei den Verkehr durch Zeichen und Weisungen regeln kann. Zum Beispiel, wenn Ampeln ausfallen oder bei Großveranstaltungen sowie Demonstrationen. Im kommenden Jahr steht beispielsweise mit der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin eine Bewährungsprobe für den Straßenverkehr an. Um die Automassen zu lenken, werden auch Beamte der Polizeidirektion Ost mithelfen.

Genau dort, wo viele Menschen zusammenkommen und Verkehrsströme auftreten, die sonst an dieser Stelle nicht die Regel sind. "Wenn der Aldi hier ein riesiges Herbstfest macht und Tina Turner auftritt, dann hätten wir in Frankfurt so eine Situation", veranschaulicht der Kommissar die Theorie. Dann würde man die Ampeln ausschalten – was am Mittwoch um Punkt 13.30 Uhr in der August-Bebel-Straße/Ecke Markendorfer Straße passiert – der Polizist läuft auf die Mitte der Kreuzung und zeigt den Fahrern mit seinem Reglerstab, wo es lang geht.

Die Zeichen beherrschen, sich trauen, mitten auf einer vielbefahrenen Kreuzung zu stehen – das sind nur zwei Herausforderungen für die Polizisten. "Es ist gut zu wissen, wie man sich verhalten muss", sagt Christiane Hoffmann, die seit 1998 Polizistin ist. Nach dem Postenwechsel steht sie für die nächste Viertelstunde auf der August-Bebel-Straße. "Das nennen wir salopp ‚Schweinestechen‘", erläutert Loose das Manöver der Polizistin, als sie ein Auto mit dem Stab hinterm Rücken durchwinkt. Eine nette Geste, um die Frau am Steuer zum Fahren zu ermuntern.

Problematisch sei, dass viele Autofahrer verkehrsregelnde Beamte gar nicht kennen – anders als in Amerika oder Asien, so Loose. Viele wüssten schlichtweg nicht, was die Zeichen und Weisungen bedeuten. "Am gefährlichsten sind aber Fußgänger und Radfahrer, die meinen, für sie gelte das alles nicht", sagt der Prüfer. Im nächsten Augenblick trällert er mit seiner Signalpfeife einen Mann an, weil dieser, ohne auf die Zeichen zu achten, über die Straße mit der ausgeschalteten Fußgängerampel läuft. "Brust und Rücken, Bremse drücken. Hosennaht, freie Fahrt" ist Looses Eselsbrücke für alle unwissenden Verkehrsteilnehmer.

Transporter missachtet Vorfahrt

Obwohl es in den Jahren zuvor stets unfallfrei zugegangen sein soll, knallt ein polnischer Transporter beinahe mit einem Ford zusammen. Weil der Fahrer die Vorfahrtsregelung missachtet. Glücklicherweise leiden bei der Vollbremsung nur die Reifen. "Das macht 70 Euro Bußgeld. Oder 300 Złoty", informiert der Beamte auf dem nahen Parkplatz den jungen Polen.

"Am Abend wollen wir in der Dämmerung üben", erklärt Loose das spätere Vorhaben, auf den vollen Straßen den Feierabendverkehr in der Dunkelheit zu lenken – mit Hand und leuchtendem Stab.