Zepernick Zwei Personen wurden am frühen Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Bahnhofsstraße/Ecke Bucher Straße verletzt. Zu dem Unfall kam es, nachdem ein Opel und ein Lkw zusammengestoßen waren. Der entstandene Schaden wird auf 14 000 Euro geschätzt. Der Grund für den folgenschweren Zusammenstoß war zunächst noch unklar. Die Kreuzung scheint sich aber zu einem Unfallschwerpunkt zu entwickeln. Allein in dieser Woche wurden drei Unfälle gemeldet.