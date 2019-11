Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Im Zeitplan liegen die Bauarbeiten an der neuen Dropebrücke an der Saarlandstraße. Am Donnerstag wurden die Kappen für den Fuß- und Radweg in Richtung Lehnitzstraße betoniert. Die Kappen auf der gegenüberliegenden Seite sind kommende Woche an der Reihe.

Inzwischen ist auch die Saarlandstraße asphaltiert worden. Zwischen Rewe und Brücke fehlt noch die Verschleißschicht. Das mag fertig aussehen, ist es aber noch nicht. Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhardt wies am Donnerstag Spekulationen zurück, die Brücke werde noch vor Weihnachten fertig. "Es gibt an der Brücke noch einiges zu tun. Am Zeitplan hat sich nichts geändert." Die Brücke soll bis Ende Januar für den Verkehr freigegeben werden.