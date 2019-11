DPA

Manchester (dpa) Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan wünscht sich eine wichtigere Rolle in der DFB-Auswahl.

"Ich sehe mich in einem Alter und in einer Position, in der ich mehr Verantwortung übernehmen kann und will", sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle seine zuletzt starken Leistungen in der englischen Premier League auch "in der Nationalmannschaft bestätigen".

Bundestrainer Joachim Löw nominiert am Freitag sein Aufgebot für den Abschluss der EM-Qualifikation am 16. November in Mönchengladbach gegen Weißrussland und drei Tage später in Frankfurt gegen Nordirland. "Genauso wie im Verein will ich hier ein wichtiger Teil des Teams sein und vorneweggehen", sagte Gündogan.

Der 29-Jährige hatte zuletzt für Wirbel gesorgt, als er und Teamkollege Emre Can ein Instagram-Foto vom Salut-Jubel türkischer Fußballer mit einem "Gefällt mir" versahen. Der Jubel zeigt die Solidarität mit den türkischen Soldaten, die an der international verurteilten "Operation Friedensquelle" gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien im Einsatz waren. Gündogan und Can hatten ihre Likes für den Salut-Gruß zurückgezogen und anschließend beteuert, dass sie keine politische Aussage treffen wollten. Zu dieser Debatte wollte sich Gündogan nicht erneut äußern.

Seine Karriere-Erfahrungen will er beim DFB-Team künftig verstärkt mit jüngeren Profis teilen. "Zu meiner Anfangszeit beim DFB war ich froh über jeden hilfreichen Ratschlag, der mir von den erfahreneren Spielern gegeben wurde. Das will ich stückweise zurückgeben", sagte Gündogan.