Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Dezember ab 14.30 Uhr sind wieder starke Frauen und Männer gefragt. Der SV Motor Eberswalde sucht den "Stärksten Eberswalder". Ermittelt wird der Sieger im Bankdrücken nach den Regeln der IPF. Teilnahmeberechtigt sind: "Alle Eberswalder und Eberswalderinnen bzw. Mitglieder aus Vereinen und Fitness-Studios in der Stadt Eberswalde", so heißt es in der Ausschreibung.

Bei den Männern wird es definitiv keine Titelverteidigung geben. Vorjahressieger Raik Günterberg wird nicht an den Start gehen. "Ich bin zu der Zeit gerade im Urlaub", erklärte der noch amtierende "Stärkste Eberswalder".

Ermittelt wir der Gewinner in der Wertung des Relativsiegers. Dabei gewinnt nicht der, der die größte Last zur Hochstrecke bringt, sondern der, der anhand einer Rechenformel im Verhältnis zum eigenen Körpergewicht die größte Last stemmt. Dabei wird es auch eine Ermittlung der Besten in den Altersklassen Jugend 14 bis 18 Jahre, Junioren 19 bis 23 Jahre, Aktive 24 bis 39 Jahre sowie Masters über 40, über 50 Jahre, über 60 und über 70 Jahre geben.

Erfolgreich bei der DM

Gute Chancen haben dabei auch die Eberswalder Motor-Athleten Horst Lorenz und Roland Asmus, die beide jüngst bei der Deutschen Meisterschaft im Bankdrücken Silber holten.

Bei der DM trumpften auch die Sportler vom SV Kraft Eberswalde mächtig auf. Der erste Eberswalder war Andreas Petrenz (62 Jahre), mit einem Körpergewicht von 88 kg bewältigte er 120 kg. Im zweiten Versuch steigerte er auf 200 kg, diese gelangen ihm jedoch nicht. Im letzten Versuch schaffte er 210 kg und holte somit in seiner Gewichtsklasse Gold für Eberswalde. Zeitgleich machte sich Peer Hänsicke (57 Jahre) warm. Er ging mit einem Körpergewicht 94 kg an den Start und drückte souverän 162,5 kg (RAW – ohne Hilfsmittel). Dies bedeutete ebenfalls Gold. Guido Woysch (40 Jahre) holte in seiner Gewichtsklasse -93 kg auch den Meistertitel. Er setzte sich in einer stark besetzten Gewichtsklasse mit 165 kg durch.

Der amtierende stärkste Eberswalder Raik Günterberg startete in der Klasse -83 kg mit 225 kg, was bereits Gold bedeutete. Das Team forderte daraufhin 260 kg von Raik Günterberg, um den Relativsieg der Deutschen Meisterschaft im Bankdrücken zu erringen, was ihm auch gelang.