Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Siebeneinhalb Monate sind seit dem 24. März vergangen, als zum letzten Mal in der Schwedter Eisarena die Puckjäger die Schläger kreuzten. Mit 11:10 nach Verlängerung bezwang an jenem Abend das Team der Eismammuts Uckermark die bis dahin ungeschlagenen Oder Griffins im Endspiel und feierte ausgelassen den Titelgewinn. Mit der gleichen Ansetzung wird am Sonnabend die neue Saison eröffnet, in der es eine radikale Veränderung im Modus gibt.

"Die Mehrheit der zehn Mannschaften hat sich für eine Variante entschieden, nach der in zwei leistungsmäßig getrennten Staffeln gespielt wird", erzählt Ligasprecher Thomas Holzwarth vom Meister. Weder für die Teams noch für die Zuschauer sei es interessant gewesen, häufig Kantersiege mit zehn oder mehr Treffern Differenz zu erleben. Deshalb gebe es nun die Zweiteilung.

Relegation um Auf- und Abstieg

Die Vertretungen auf den ersten fünf Rängen der Vorsaison – neben den beiden bereits Genannten sind dies noch die Schwedter Eisbären, die Flemsdorfer Haie und Lokomotive Berlin – bilden nun die sogenannte "UEL I". In der "UEL II" werden die Prenzlau Blizzards, die Freudenberger Ice-Devils, die ESG Landin/Flemsdorf, der Eishockeyclub 75 aus Schwedt und die Ueckermünder Lions ihre Vorrunde austragen. Das ergibt insgesamt 40 Partien, weil in beiden Ligen mit Hin- und Rückspiel angetreten wird.

Ab dem 22. Februar geht es dann in die entscheidende Saisonphase – die beinhaltet im Grunde drei unterschiedliche Bereiche: Platz 1 bis 4 der "UEL I" spielen in Halbfinals und schließlich am 21. März im kleinen und großen Finale um den Titel und die weiteren Podestplatzierungen. Die Teams auf den Rängen 2 bis 5 der "UEL II" bestreiten in den sogenannten "Play downs" Partien um die Plätze 7 bis 10.

Spannend wird es sicher in den Best-of-3-Serien (zwei Siege nötig) zwischen dem Schlusslicht der oberen und der besten Mannschaft der unteren Liga: Die spielen nämlich um Auf- und Abstieg. Der Gewinner der Vergleiche tritt logischerweise ab November 2020 dann in der "UEL I" an.

Bis zum 21./22. Dezember und dann auch an den meisten Wochenenden im Januar/Februar gibt es in der Eisarena wieder jeden Sonnabend und Sonntag jeweils zwei Matches. Das Eis ist hergerichtet – es kann losgehen!