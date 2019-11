Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es waren meist knappe Ausgänge, aber in den beiden zurückliegenden Drittliga-Saisons der Staffel Nord waren die Frankfurter Handballerinnen denen aus Schleswig-Holstein immer unterlegen. "Die Jörler sind schon ein Problemgegner. Die Mannschaft ist eingespielt und hat große Ambitionen, in die Bundesliga aufzusteigen", weiß Trainer Dietmar Schmidt allzu gut. "Aber wir wollen den Bock endlich umstoßen." Anpfiff zum 8. Spieltag ist am Sonnabend zu gewohnter Zeit um 16 Uhr in der Brandenburghalle.

Derzeit liegt die HSG Jörl-Doppeleiche Viöl auf Tabellenplatz 4 (8:2), gefolgt von den Frankfurtern mit zwei Punkten weniger. Beiden Mannschaften fehlen aber im Gegensatz zur Tabellenspitze noch zwei Spiele zum Soll.

Tabellennachbar angriffsstark

Die Gäste zeigen besondere Stärke im Angriffsspiel. In vier ihrer bisher fünf Partien trafen sie mindestens 30-mal (FHC 1). Ein enorm hohes Spieltempo legten sie im letzten Punktspiel beim ambitionierten MTV Heide an den Tag. Der Aufsteiger hielt dagegen und die Partie endete sage und schreibe mit 42:41 für den MTV. Unter diesen Vorzeichen gilt laut FHC-Trainer Schmidt: "Wir müssen den Gegner über eine sehr gute Abwehr besiegen. Die Mädchen sind da sehr variabel aufgestellt und bringen sich immer wieder gut in den Dienst der Mannschaft."

Die Reaktion auf den plötzlichen Rücktritt von Trainer Wolfgang Pötzsch (72) aus gesundheitlichen Gründen vor gut einer Woche war gut. "Die Mannschaft trainiert ordentlich, alle gucken nach vorn und wollen zurück in die Erfolgsspur", betont Dietmar Schmidt (67), der die Sportschülerinnen im Team aus dem Vormittagstraining kennt und abends bei den Frauen oft dabei ist. Nicht zuletzt hatte er die Mannschaft elf Jahre bis 2017 trainiert. Schmidt erklärt, die Arbeit von Pötzsch nicht kopieren zu wollen. "Jeder hat da seine taktischen Vorstellungen." Sein Augenmerk liege auf der Abwehrarbeit, um darauf Konter aufzubauen.