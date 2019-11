Oliver Schwers

Tantow (MOZ) Das Amt Gartz setzt weiter auf den Ausbau der alten Stettiner Eisenbahnlinie. Und so rollt am 13. November ein aus DDR-Tagen stammender Städteexpress erstmals von Berlin über Angermünde und Tantow nach Stettin. Die historische Sonderfahrt hat das Amt Gartz organisiert. Anlass ist die Einweihung des neugestalteten Bahnhofsumfelds. Tantow investierte in den vergangenen Monaten rund eine Million Euro in den Umbau. Das soll – wie schon in den Pioniertagen der Eisenbahn – festlich begangen werden. Ab 12.30 Uhr startet die feierliche Übergabe. Am Abend folgt ein Sektempfang beim Feuerwerk.

Pendler, Gäste, Eisenbahnfans und Einwohner erleben die Einfahrt des Sonderzuges. Der soll die Bedeutung der Bahnlinie dokumentieren. Denn zu sozialistischer Zeit war der Städteexpress die hochwertigste Schnellverbindung. Schon durch die elfenbein-orange Farbgebung stach er im Fuhrpark der Deutschen Reichsbahn hervor. Die Züge pendelten von Montag bis Freitag zwischen den wichtigsten Bezirksstädten und der Hauptstadt Berlin hin und her. Erstmals gab es den Städteexpress 1976, gezogen von der berühmten sowjetischen Diesellokomotive der Baureihe 132, genannt Ludmilla.

Umsteigefrei zum Flughafen

Die Veranstalter haben dem Zug nun sogar den Namen "Theodor Fontane" gegeben. Das hat einen literarischen Hintergrund. Denn der Autor setzte dem Dorf Tantow in seinem Roman Effi Briest an einer Stelle ein Denkmal, in dem er von "Klein-Tantow" schrieb.

Nach Angaben des Amtes Gartz sind noch Fahrkarten für die Fahrt mit dem Städteexpress ab Berlin-Lichtenberg erhältlich. Auch für die Rückfahrt gibt es noch Fahrkarten. Diese werden aufgrund der Förderung durch das Land Brandenburg kostenlos ausgegeben. Restkarten sind auch noch am Bahnsteig erhältlich.

Auf der Rückfahrt heißt der Städteexpresszug "Stetinum". Er verbindet zum ersten Mal in der Geschichte umsteigefrei die Stadt Stettin mit dem Flughafen Berlin-Schönefeld. Der Gartzer Amtsdirektor Frank Gotzmann fordert künftig einen stündlichen Regionalexpress zwischen Stettin und dem Flughafen in Berlin mit Halt in Eberswalde, Angermünde, Casekow und Tantow, in der Hauptverkehrszeit einen 30-Minuten-Takt.