Ratzdorf (MOZ) Die Jungs der schwedischen Band The Bland haben sich zum ersten Mal – man höre und staune – in einem Park in Neuseeland getroffen. Anton spielt ein wenig Gitarre und Axel steigt mit ein. Die musikalische Verbindung ist direkt da. Doch die Wege trennen sich erst einmal wieder – doch man blieb in Kontakt. In Schweden brachte sie der Zufall erneut zusammen. Kurz darauf hatten The Bland eine erste offizielle Bandprobe – im Keller. Über ihre eigene Musikkarriere denken sie nicht viel nach, sie helfen dabei, auf einem Festival Milchshakes zu verkaufen und spielen in ihren Pausen ein paar Songs für die Leute vor Ort.

Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch keiner, dass die Band später einmal auf einer der größten Bühnen dieses Festivals stehen wird – und mit eben dieser Produktionsfirma ein Musikvideo dreht. Auf die Proben im Keller folgen plötzlich Tourneen. Bis heute. Am Sonnabend spielen die Schweden an der Oder, und zwar in der Ratzdorfer Kajüte. Sie bringen eine Mischung aus karibischen Rhythmen, sommerlichen Chören, Arcade-Fire-Streichsätzen und Folk-Pop-Melodien mit.

Kajüte Ratzdorf, Sa, 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr, Vorbestellung unter der E-Mail gastundtanzwirtschaft@gmail.com