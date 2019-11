Amy Walker

Bernau (MOZ) Bei einer Polizeiaktion an Ampeln und Stoppschildern wurden am Donnerstag im Barnim zwischen 7 und 15 Uhr 74 Personen angehalten. Besonderes Augenmerk lag dabei auf das Rechtsabbiegen beim grünen Pfeil: Wer bei Rot nicht vollständig an der Haltelinie stoppt, zahlt 70 Euro und bekommt einen Punkt. "Ich glaube das nicht, ich habe angehalten, die Polizei soll das nachweisen, dass es anders war", ärgert sich ein Mann. Er ist nicht der einzige verärgerte Autofahrer an diesem Tag. "Manche werden richtig wütend, beleidigen die Beamten. Alle vier Räder des Wagens müssen aber zum Stillstand kommen", sagt Polizeihauptkommissar Sebastian Thon. Zu den Verkehrssündern, die mit der Klage drohen, sagt er: "Das ist natürlich ihr gutes Recht."

Besonders ärgern sich die Polizisten über die Autofahrer, die beim Fahren zum Handy greifen. Dafür wurden im Landkreis dieses Mal vier Personen bestraft. "Das gehört für zu viele mittlerweile zum Alltag, obwohl immer wieder darauf hingewiesen wird, wie gefährlich das ist", so Thon. Dafür zahlt man auch extra: 100 Euro und ein Punkt kostet Telefonieren am Steuer.