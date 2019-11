MOZ

a (MOZ) "Willkommen in Eisenhüttenstadt" hat ein Leser ironisch ein Bild überschrieben, das er am Donnerstag bei einem Spaziergang aufgenommen hat. In einem Waldstück nahe am Kreisel am Ortsausgang Richtung Neuzelle stieß er auf einen großen Sack mit Hausratsmüll. Jeden Tag fände man Müll im Wald, schreibt er an die MOZ. "Aber was heute im Wald lag, ist nicht gleich zu toppen." Und nicht nur dort hat sich ein Unbekannter ausgemüllt. Geht man weiter in den Wald, so der "aufmerksame Bürger", findet sich noch mehr Müll.