Elke Lang

Grünheide Der sich am Donnerstag währende der Unterrichtszeit auf dem Schulhof der Gerhart-Hauptmann-Grundschule an den Fahrrädern der Schüler zu schaffen machte, war kein Fahrraddieb. Im Gegenteil: Thomas Krause, technischer Berater für Einbruchschutz und Sicherheitstechnik der Präventionsabteilung der Polizeiinspektion in Fürstenwalde, begutachtete die Fahrradsicherung der 62 hier abgestellten Mobilitätshilfen. Mit solchen kommen von den 400 Grundschülern im Sommer bis zu 150 Schüler zur Schule, vor allem ab der 3. Klasse aus Grünheide, Altbuchhorst und Fangschleuse. Nach einer halben Stunde waren durch Thomas Krause 38 Schlösser mit einem roten Band versehen worden, was heißt: untaugliche Sicherung. Ein Fahrrad war gar nicht gesichert. "Das Ergebnis ist schlecht, war aber zu erwarten", wertete der Mitarbeiter der Polizei aus. Im Scholl-Gymnasium sei mindestens die Hälfte der Räder nicht gesichert gewesen.

Fahrraddiebstahl sei immer ein Thema, und die Diebe können kaum geschnappt werden. Einige dieser Vorkommnisse hatte es in jüngster Zeit auf diesem Schulhof gegeben. Deshalb diese Aktion, für die jeder Schüler die Broschüre "Räder richtig sichern" erhalten habe.