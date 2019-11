MOZ

Woltersdorf (MOZ) Nach zwölf Monaten Bauzeit wird am heutigen Freitag in der Schleusenstraße 14 das erste Hospiz für die Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland mit 14 Plätzen eröffnet. Nach dem offiziellen Festakt mit geladenen Gästen am Vormittag haben interessierte Bürger am Nachmittag von 15 bis 17 Uhr Gelegenheit, das Haus der Immanuel Albertinen Diakonie kennenzulernen. Die Gastgeber weisen darauf hin, dass aufgrund von Bauarbeiten die Schleusenstraße für Autos gesperrt ist. Es wird geraten, die Tram 87, Haltestelle Krankenhaus Woltersdorf, zu nutzen.